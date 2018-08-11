Macbook’tan Android Telefonlara Dosya Transferi

Bu yazımızda Macbook bilgisayarlardan Android’e dosya transferi konusunu anlatıyoruz. Macbook veya başka bir Mac bilgisayarınızın ve bir Android telefona sahip olduğunuzu ve bazı dosyaları Macbook’tan Android cihazına aktarmak istediğinizi varsayalım. USB kablosunu kullanırsanız bazı kısıtlamalar veya engeller nedeniyle dosyaları Mac’ten Android’e transfer edemeyebilirsiniz. Ancak, Mac’ten dosyaları Android cihazına taşımak için kullanabileceğiniz birçok yöntem var. Bu basit ipuçlarını ve püf noktalarını kullanarak istediğiniz sayıda dosyayı Macbook bilgisayarlardan Android’e aktarabileceksiniz.

Macbook Bilgisayarlardan Android’e Dosya Transferi

Aşağıdaki yöntemler Mac’ten Android’e dosya aktarımına ya da tam tersi şekilde Android üstünden Mac’e dosya aktarımına olanak sağlayacak. Bakalım elimizde neler var:

1- Bulut Depolama

Bulut depolama seçeneği, Mac’ten Android’e dosya aktarmak için bilinen en eski ama yine de çalışan bir yöntemdir. Dosyalarınızın ne kadar büyük olduğu da çok önemli değil. Google Drive, Dropbox, OneDrive, Box ve diğerleri gibi birçok başarılı bulut depolama servisi var. Aynı zamanda tüm bulut depolama uygulamaları çapraz platform desteği de sunuyor. Yani uyumlulukla ilgili herhangi bir sorunla karşılaşmıyorsunuz. Mac’ten Android’e, Android üstünden PC’ye ya da PC’den iOS’e. Android kullanıcıları için en iyi seçenek şu an Google Drive olarak görünüyor.

2- Android File Transfer

Android telefonunuzu Mac bilgisayara USB kablo üstünden bağlarsanız farklı dosya sistemleri ve diğer protokoller nedeniyle dosya aktarımından randıman alamayabilirsiniz. Ancak yine Mac ve Android cihaz arasında dosya aktarmak için USB kablo kullanmak istiyorsanız, Android’in Android File Transfer isminde oldukça başarılı bir Mac uygulaması var. Bu uygulama olmadan Mac’ten Android’e dosya transferi mümkün hale gelmiyor. Bu linke tıklayarak .dmg uzantılı dosyayı indirin Mac bilgisayarınıza yükleyin. Kurulumu tamamladıktan sonra USB kablosunu Mac bilgisayarınıza bağlayabilirsiniz.

3. OTG

USB OTG veya On-The-Go, büyük dosyaları aktarmanız gerektiğinde oldukça kullanışlı bir yöntemdir. Bir OTG kablo ve usb bellekle işinizi saniyeler içinde halledebilirsiniz. İzlemeniz gereken yol şu; ilk olarak elinizdeki USB belleği Mac bilgisayarınıza bağlayın ve telefonuna aktarmak istediğiniz dosyaları bu belleğe aktarın. Ardından OTG kablosunu Android telefonuna bağlayın ve USB belleğinizi de OTG’nin uyumlu yuvasına yerleştirin. Bundan sonra dosyalarınızı birkaç saniye içinde Android telefonunuza aktarabileceksiniz. Özellikle çok büyük veri aktarımlarında tercih etmeniz gereken en rahat yöntem.

4- Kablosuz Ağ ile Dosya Transferi

Wi-Fi ya da Kablosuz Ağ üstünden dosya transferi yöntemi de bir diğer hızlı yönteminiz olabilir. Çünkü Wi-Fi üstünden dosya aktarımına olanak sağlayan tonlarca ücretsiz uygulama var. Tek ihtiyacınız aynı Wi-Fi ağına bağlı olmanız gerektiğidir.

Airdroid: Android’den Mac’e veya Mac’ten Android’e dosya göndermeniz gerektiğinde AirDroid en iyi çözümdür. Ne göndermek istediğiniz ve dosya boyutunun ne olduğunu önemli değil. İstediğiniz veriyi herhangi bir sorun olmadan bir cihazdan diğerine kablosuz ağ ile dosya transferi gerçekleştirerek aktarabilirsiniz. AirDroid Android 4.1 ve üstünü şart koşuyor. Uygulamayı kurduktan sonra size yerel IP adresiniz üstünden bir Web arayüzü sunacak. Bu adrese MacBook üstünden girerek istediğiniz transferi başlatabilirsiniz.

5- Send Anywhere

Send Anywhere çok beğendiğimiz bir servis. Çok büyük dosyaları (video, fotoğraf albümü vs.) çevrimiçi olarak göndermek için kesinlikle yararlanmalısınız. Sitenin tahmin edeceğiniz üzere bir Android uygulaması da var. Yani Mac / Android ya da Android / Mac arasında transferler gerçekleştirebilirsiniz. Ücretsiz sürümde tek seferde 10 GB’a kadar dosya aktarım şansınız var. Siteye dosyalarını yükleyin ve yükleme bittikten sonra size verilen giriş anahtarını telefonunuza ya da Mac bilgisayarınıza yazın: https://send-anywhere.com/

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