Android 9 Alacak Asus Akıllı Telefonlar Listesi

Asus Android 9 güncellemesine nasıl yaklaşacak? Şirket geçtiğimiz dönemde ilk kez Zenfone 5 2018 serisini duyurmuş ve cihazlar gerek arayüz gerekse yapay zeka özellikleriyle büyük bir ilgiliyle karşılanmıştı. Peki Android 9 alacak Asus cihazlar neler?
Android 9 Alacak Asus Cihazlar
Geçtiğimiz yıl piyasaya sunulan Asus Zenfone 4 akıllı telefonları artık Android Oreo çalıştırıyor. Ayrıca bu Zenfone 3 deluxe için de geçerli. Birkaç ay daha geç olsa da diğer Zenfone 3 cihazları en nihayetinde son Android güncellemesine kavuştu. Buradan yola çıkarak Android 9 Asus tarafından nasıl karşılanacak öngörmek mümkün.
Asus bu anlamda, geçtiğimiz senenin stratejisine benzer şekilde başarılı Zenfone 5 ve Zenfone 4 serisini Android 9.0 Pie işletim sistemiyle buluşturacak. Ancak yalnızca en üst seviye Zenfone 4 cihazları Android 9 alabilecekler. İşte Asus Android 9 alacak cihazlar listesi şöyle:
- Asus Zenfone 5z
- Asus Zenfone 5
- Asus Zenfone 5 Lite
- Asus Zenfone Max (M1) ZB555KL
- Asus Zenfone 4 Pro
- Asus Zenfone Max Plus M1
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