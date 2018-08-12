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Android 9 Alacak Asus Akıllı Telefonlar Listesi

asus android 9

Asus Android 9 güncellemesine nasıl yaklaşacak? Şirket geçtiğimiz dönemde ilk kez Zenfone 5 2018 serisini duyurmuş ve cihazlar gerek arayüz gerekse yapay zeka özellikleriyle büyük bir ilgiliyle karşılanmıştı. Peki Android 9 alacak Asus cihazlar neler?

Android 9 Alacak Asus Cihazlar

Android 9 Alacak Asus Cihazlar

Geçtiğimiz yıl piyasaya sunulan Asus Zenfone 4 akıllı telefonları artık Android Oreo çalıştırıyor. Ayrıca bu Zenfone 3 deluxe için de geçerli. Birkaç ay daha geç olsa da diğer Zenfone 3 cihazları en nihayetinde son Android güncellemesine kavuştu. Buradan yola çıkarak Android 9 Asus tarafından nasıl karşılanacak öngörmek mümkün.

Asus bu anlamda, geçtiğimiz senenin stratejisine benzer şekilde başarılı Zenfone 5 ve Zenfone 4 serisini Android 9.0 Pie işletim sistemiyle buluşturacak. Ancak yalnızca en üst seviye Zenfone 4 cihazları Android 9 alabilecekler. İşte Asus Android 9 alacak cihazlar listesi şöyle:

  • Asus Zenfone 5z
  • Asus Zenfone 5
  • Asus Zenfone 5 Lite
  • Asus Zenfone Max (M1) ZB555KL
  • Asus Zenfone 4 Pro
  • Asus Zenfone Max Plus M1

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