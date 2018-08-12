Android 9 Alacak Samsung Telefonlar Listesi

Android 9 Samsung için uzun zamandır üzerinde çalışılmış bir konu. Firma yeni Android işletim sistemi için aylardır hazırlık yapıyordu. Görünüşe bakılırsa bunun meyvelerini yakın zamanda toplamaya başlayabilir. Peki hangi Samsung cihazlar Android 9 alacak?
Android 9 Alacak Samsung Telefonlar
Akıllı telefon üreticilerini yeni Android işletim sistemlerini cihazlarına ulaştırma hızlarına göre sıralasak Samsung muhtemelen listenin en sonunda yer alırdı. Her şeye rağmen dünyanın en büyük telefon üreticisi olmayı başarıyor.
Android 9 alacak Samsung telefonlar şöyle sıralanıyor:
- Samsung Galaxy S9 ve S9+
- Samsung Galaxy S8 ve S8+
- Samsung Galaxy Note 8
- Samsung Galaxy A8 (2018)
- Samsung Galaxy A6 (2018)
- Samsung Galaxy A6+ (2018)
- Samsung Galaxy J6 (2018)
- Samsung Galaxy Tab S3
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