Android 9.0 hali hazırda Essential Phone ve Pixel gibi cihazlar içi sunulmuş olsa da dışarıda hala güncellemenin ulaşmasını bekleyen çok sayıda model bulunuyor. Görünüşe bakılırsa Sony, Android 9’dan nasibini alan erken markalardan olacak.

Android 9 Alacak Sony Cihazlar Duyuruldu

Sony Mobile şirketine göre Android 9 Pie güncellemesi önümüzdeki eylül ayında düşecek. Bu da söz konusu bazı telefonların ancak bu yıl sonlarına doğru güncelleneceğine işaret ediyor. Ancak Japon şirket bir süre önce en son cihazların Pie güncellemesini kasımda alacaklarını açıklamıştı ki bu aslında oldukça etkileyici.

İşte Android 9 alacak Sony cihazların listesi:

Xperia XZ2

Xperia XZ2 Compact

Xperia XZ2 Premium

Xperia XZ1

Xperia XZ1 Compact

Xperia XZ Premium

Sony’nin Android 9 Pie güncellemesi alacak ilk altı Xperia akıllı telefonu işte böyle sıralanıyor. Android 9 Pie güncellemesi almaya hazırlanan diğer markalar arasında OnePlus, HMD Global, Huawei, Oppo, ve Vivo yer alıyor. Umarız yeni Android işletim sistemi geçtiğimiz sürüme kıyasla daha fazla sayıda modele ulaşır ve daha hızlı yaygınlık kazanır.

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