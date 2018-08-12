Android 9 Xiaomi için yabancı bir konu değil. Bütçe dostu telefon arenasının en büyük oyuncularından biri olan şirket, cihazlarında Android Oreo tabanlı MIUI işletim sistemini kullanıyor. Geçtiğimiz yıl şirket ilk defa Android One programının parçası olarak saf Android çalıştıran Mi A1 akıllı telefonunu piyasaya sunmuştu.

Android 9 Alacak Xiaomi Cihazlar

Aynı programdan yararlanan diğer cihazlardan Xiaomi Mi A2 ve Mi A2 Lite’ın bir süre önce Android Oreo işletim sistemine yükseltildiğine şahit olduk. Bu anlamda Xiaomi artık MIUI kullanmayan telefonlar sunmaya eskisinden daha sıcak bakıyor.

Peki Android 9 alacak Xiaomi cihazlar nasıl sıralanıyor? İşte bu sorunun cevabı:

Xiaomi Mi Mix, Mi Mix 2 ve Mi Mix 2S

Xiaomi Redmi 6 ve Redmi 5

Xiaomi Mi 8 Explorer, Mi 8 ve Mi 8 SE

Xiaomi Redmi Note 5 Pro ve Redmi Note 5

Xiaomi Mi 6

Xiaomi Mi A2 ve Mi A2 Lite

Xiaomi Mi A1

Akıllı telefon üreticilerin geçmişteki alışkanlıklarını incelediğimizde yeni Android sürümlerini cihazlarına ulaştırma anlamında her zaman başarılı olmadıklarını görüyoruz. Önceki Oreo’nun bazı modellerde ne kadar uzun bir süre boyunca beklendiğini çoğumuz hatırlıyor. Hatta bazıları hala ulaşmaya devam ediyor. Umarız Android 9.0 işletim sistemi bu kez herkes için daha farklı olur.

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