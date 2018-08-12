Android 9 General Mobile tarafından nasıl karşılanacak büyük bir merak konusu. Şirket yalnızca bu yıl GM 8 ve GM 8 Go adında iki farklı akıllı telefonu piyasaya çıkardı. Bu anlamda Android 9 General Mobile telefonlar listesi de güncellendi.

Android 9 General Mobile Telefonlar Listesi

Bütçe ve orta sınıf telefonlarıyla dikkat çeken General Mobile firması geçtiğimiz yıl piyasaya sunduğu GM 6, GM 6d ve GM 6 Lifecell ile bu segmentteki varlığını hiç olmadığı kadar güçlendirdi. Şirketin en pahalı seçeneklerinden biri olan GM 5 Plus Android 9 alacak mı merak ediliyor. Bu anlamda firmadan gelebilecek resmi bir açıklama oldukça önemli.

Android 9’un tüm GM telefonlar için yayımlanacağını söylemek oldukça zor. Zira daha önce de bahsettiğimiz gibi firma daha ziyade giriş ve orta seviyeye odaklanıyor. Ancak en kötü senaryoda bile 2018 ve 2017 yılının General Mobile’ları Android 9 Pie işletim sistemine kavuşmalı. İşte Android 9 General Mobile telefonlar listesi:

General Mobile GM 8

General Mobile GM 6

General Mobile GM 6 d

General Mobile GM 8 Go

General Mobile GM 6 Lifecell

Soru ve görüşleriniz için forum sayfamızı ziyaret etmeyi unutmayın.