Fortnite Mobil Android İndirme Başladı

Samsung, birkaç gün önce Galaxy Note9’u piyasaya sürdüğünde, Epic Games ile ilgili bir ortaklık duyurmuştu. Ortaklığın odak noktasında popüler video oyunu Fortnite var. Peki Fortnite Android indirme işlemi nasıl yapılıyor?

Fortnite Artık Samsung’a Özel Değil

Anlaşmanın bir parçası olarak, Fortnite herkese açılmadan önce birkaç gün boyunca Samsung cihazlarına özel kalacaktı. Bu süre şimdi sona ermiş durumda. Resmi Fortnite yükleyicisi artık indirilebiliyor ve oyun Samsung olmayan akıllı telefonlarda oynanabiliyor.

Ama fazla heyecanlanmayın. Zira oyun hala beta testinde olduğundan sınırlı sayıda kullanıcıya sunuluyor ve bir davetiye almadıkça oynamak mümkün değil. Uygulamayı yükleyip çalıştırsanız dahi, bekleme listesine girmenizi söyleyen bir mesaj gösteriliyor.

Bu nedenle Fortnite aslında hala herkese açık değil. Epic Games bu noktada sunuculardaki yükü kontrol etmek adına oyunu aşamalı olarak sunuyor olabilir. Fortnite’ı Android ya da iOS’a indirmek için aşağıdaki kaynak bağlantılarını kullanın.

Soru ve görüşleriniz için forum sayfamızı ziyaret etmeyi unutmayın.