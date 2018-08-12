Koreli teknoloji devi LG Android 9 güncellemesi için nasıl bir yol haritası izleyecek? Android 9 LG akıllı telefonlardan hangileri için yayımlanacak? İşte Android 9 alacak LG cihazların listesi.

Hangi LG Android 9 Alacak İşte Cevabı

LG yeni Android Pie işletim sistemini hangi akıllı telefonlarına yayımlayacak büyük merak konusu. Koreli elektronik devi son zamanlarda mobil departmanında karşılaştığı düşük satışlarla mücadele etmeye çalışıyor. Her ne kadar birçok LG Android Pie için hazır olsa da firmanın mobil alanda biraz hız kesmiş olması bu noktada bazı soru işaretlerini akıllara getiriyor.

Bu nedenle Android 9 LG cihazlar için beklenilenden biraz daha yavaş gelebilir. Ancak her şeye rağmen gerek telefonlardaki yonga setleri gerekse sahip oldukları son işletim sistemleri göz önüne alındığında aşağıdaki LG telefonların Android 9.0 alacaklarına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. İşte bu yıl Android 9 alacak LG telefonlar listesi:

LG V35 ThinQ

LG Q Stylus

LG V30S Thin Q

LG G7 Thin Q

LG Q7

LG V30+

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