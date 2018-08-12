Telefonunuz İçin Dil Çeviri Uygulamaları

Telefonunuz için dil çeviri uygulamaları günümüzde oldukça önemli olabiliyor. Hatta bu uygulamaların İngilizce gibi popüler dilleri öğrenme noktasında da yarar sağladıkları çok açık. Bu yazımızda herhangi bir yabancı dildeki içeriği anlık olarak kendi dilinize çevirebileceğiniz uygulamaları anlatacağız. Böylece yerel diliniz konuşulmadığı ülkelerde ya da başka yerlerde iletişim kurmakta zorlanmayacaksınız.

Telefonunuz için dil çeviri uygulamaları

İlginç şekilde böyle bir işi yapabilen uygulama sayısı oldukça az. Daha doğrusu hakkıyla ve en iyi haliyle yapabilen uygulamaların az olduğunu söylersek daha doğru.

1 – Google Translate

Bu servis dünyanın en yaygın dil çeviri uygulaması haline gelmiş durumda. Google Translate hem ücretsiz hem de iOS ve Android ile uyumlu. Fakat iOS platformunda kullanabilmeniz için en düşük iOS 9.1 versiyonuna sahip olmanız gerekiyor. Google Translate uygulaması telefon kamerasını kullanarak da dil taraması ve çevirisi yapabiliyor. Bu oldukça yararlı bir özellik. Tabii kamerayla çeviri özelliği 37 dil destekliyor. Zaten genellikle herkesin ihtiyacı İngilizce oluyor. Yapmanız gereken; uygulamanın kameranıza erişmeniz izin vermek ve çevirmesini istediğiniz yazıya odaklanmaktır.

2- Waygo

Waygo, iOS cihazlarının yanı sıra Android’de de sorunsuz bir şekilde çalışır. Google Translate uygulamasından farklı olarak iOS 8.0 ve sonrasını destekliyor. Android platformlarda da en düşük 3.1 versiyonuna sahip olmak kafi. Waygo telefonunuz için dil çeviri uygulamaları arasında desteklediği dillerle ilgimizi çekti. Çünkü sadece 4 dil destekliyor ve bu diller İngilizce, Korece, Çince ve Japonca. Waygo aslında uzak doğu ülkelerini ziyaret eden turistler için geliştirilmiş gibi görünüyor. Yine aynı şekilde uygulamanın kameranıza erişmesine izin vererek istediğiniz yazıları taratabilirsiniz. Taratacağız şey gazete sayfası, bilboard veya bilgisayar ekranında bir içerik olabilir. Hiç fark etmez.

Üçüncü bir alternatif olarak Microsoft Translator kullanabilirsiniz. Fakat ona özel bir paragraf ayırmak istemedik. Çünkü Google Translate karşısında çok zayıf kalıyor. Tabii bunu Türkçe dili için konuşuyoruz. Diğer diller arasında çok daha başarılı çeviriler yapıyor. Onu da merak ediyorsanız deneyebilirsiniz. Android için buraya, iOS için (iPad desteği yok) buraya tıklayın.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.