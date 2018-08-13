Sonny Dickson ismini hatırlayanlar 2013’de yaptığı Apple iPhone 5c sızıntısıyla telefon henüz duyurulmadan çok daha önce renkli bir iPhone gerçeğini ortaya çıkarmıştı. Bu kez 2018 Apple iPhone’lar için aynısını yapıyor. 2018 iPhone modelleri bir videoda görüntülendi.

2018 iPhone Modelleri Bu Videoda!

Bugün DetroitBORG isimli YouTube kanalından yayımlanan bir videoda 2018 Apple iPhone’ların potansiyel görüntüleriyle karşılaşıyoruz. Cihazların tasarımları “içeriden” alınan bilgiler doğrultusunda hazırlanmış.

Videoda 5,8 inçlik OLED panelli iPhone, daha büyük 6,5 inç OLED ekranlı iPhone ve 6,1 inç LCD’li iPhone gösteriliyor. Sonuncusu için iPhone 9 adını taşıyacağı belirtilmiş. Bunun bir süredir en ucuz yeni iPhone olacağı söyleniyordu.

Her üç iPhone da TrueDepth kamera teknolojisi, Face ID ve çentikle geliyor. Cihazlarda TSMC üretimi A12 çipset, iOS 12 işletim sistemi ve hızlı şarj özelliği bulunacak. Bunun için kutudan bir şarj aleti çıkacak. iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X cihazlarında olduğu gibi, Apple bu kez hızlı şarj isteyen kullanıcılara Apple mağazasından başka bir şarj aleti almalarını söylemeyecek.

Zira Samsung bu konuda Apple’ı alay konusu etmişti. Apple’ın geri adım atmasına bakılırsa haklı da çıkmış görünüyor. Yeni iPhone’ların 12 Eylül’de tanıtılması bekleniyor. Böylece geçen yılki tarihle aynı olacak.

2018 iPhone videosu: YouTube

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