Fortnite Android Nasıl İndirilir ve Kurulur?

Epic Games, oyunun önce Samsung akıllı telefon sahiplerinin kullanımına sunulacağını açıkladıktan bir ay sonra Fortnite Android için nihayet yayımlandı. Fortnite Android indirme linki ve Fortnite Android ön kayıt hakkında bilinmesi gerekenleri sıraladık.

Fortnite Android Nasıl İndirilir?

Oyun şimdilik Samsung cihazlarla oynanıyor ancak gelecek ay itibariyle çok daha geniş bir cihaz yelpazesi hedef alınacak. Fortnite’ın geliştiricisi, popüler oyunu Google Play aracılığıyla kullanıma sunmaktan vazgeçti. Bu da Android kullanıcılarının sahte sürümlerle kâr elde etmek isteyen dolandırıcılara maruz kalabileceği anlamına geliyor. Dikkatli olmakta yarar var.

Fortnite mobil Android ne zaman çıkacak şu aşamada belirli bir tarih yok. Ancak oyun her ne kadar başta Note9 tanıtımına özel Samsung cihazlarla sınırlı kalmış olsa da bu önümüzdeki günlerde değişecek. Fortnite Android indirme linki şu an Epic Games resmi websitesi üzerinden sunuluyor.

Fortnite Android İndir Epic Games

Cepte Fortnite oynamak artık mümkün. Kapalı beta aşaması Samsung’lara özel olsa da, isteyen herkes Fortnite’ı Huawei P20 ya da Xiaomi Redmi 5 Plus gibi cihazlarda oynayabiliyor. Android Fortnite ön kayıt davetiyesine sahip olmadan da oyunu indirebilirsiniz. Ancak giriş yapmak ve oynamak için davetiye şart.

Fortnite.com adresine giderek “Hemen Ücretsiz Oyna” butonuna tıklayın. Ardından “Mobil”i seçin ve açılan sayfadan “Android” butonuna basın. Oyun otomatik olarak cihazınıza inmeye başlayacak. Fortnite’ı Android’e yüklemek için inen dosyayı çalıştırmanız yeterli. Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak resmi indirme sayfasına gidebilirsiniz.

Android Fortnite Mobil İndir

Fortnite Destekli Android Telefonlar:

Fortnite Android’e ne zaman gelecek bilinmez davetiye gelmesini beklerken siz de cihazım Fortnite destekliyor mu öğrenebilirsiniz. Aşağıda Fortnite destekleyen tüm Android telefonları görebilirsiniz.

Google Pixel 2

Google Pixel 2 XL

Huawei Mate 10

Huawei Mate 10 Lite

Huawei Mate 10 Pro

Huawei P10

Huawei P10 Plus

Huawei P10 Lite

Huawei P9

Huawei P9 Lite

Huawei P8 Lite (2017)

LG G6

LG V30

LG V30+

Motorola Moto E4 Plus

Motorola Moto G5

Motorola Moto G5 Plus

Motorola Moto G5s

Motorola Moto Z2 Play

Nokia 6

Razer Phone

Sony Xperia XA1

Sony Xperia XA1 Ultra

Sony Xperia XA1 Plus

Sony Xperia XZSony Xperia XZs

Sony Xperia XZ

Samsung Note9

Samsung Galaxy S9

Samsung Galaxy S9 Plus

Samsung Note 8

Samsung Galaxy S8

Samsung Galaxy S8 Plus

Samsung Galaxy S7

Samsung Galaxy S7 Edge

Samsung Tab S4

Samsung Tab S3

Samsung Galaxy A5 (2017)

Samsung Galaxy A7 (2017)

Samsung Galaxy J7 Prime (2017)

Samsung Galaxy J7 Pro (2017)

Samsung Galaxy Note 8

Samsung Galaxy On7 (2016)

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