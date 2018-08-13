Instagram TV’de kendinize bir kanal oluşturabilir, bu kanalda takipçilerinizle uzun süreli videolar paylaşabilirsiniz. Instagram hesabınızda 1 dakikalık, hikayenizde ise 15 saniyelik kısa videolar paylaşabilirken Instagram TV özelliği ile IG TV’de oluşturduğunuz hesaba uzun süreli videolar ekleyebilirsiniz. Videolarınızı izleyen takipçileriniz kanalınızda paylaştığınız videoyu beğenebilir, videoya yorum yapabilir ve arkadaşlarıyla paylaşabilir.

Instagram TV’de Video Paylaşma

Instagram TV’de video paylaşma için ilk olarak uygulamaya girin ve uygulama ana ekranında sağ üst köşede bulunan IG TV logosuna tıklayın. Açılan ekranda Instagram hesabı herkese açık olan ve Instagram TV kanalına video yüklemiş kişilerin kanalında paylaştığı videoları izleyebilirsiniz.

Instagram TV’de video paylaşmak için kanal oluşturmanız gerekir. Kanal oluşturmak için Instagram TV videolarının yayınlandığı ekranda bulunan çark simgesine tıklayın ve Kanal Oluştur seçeneğini seçin.

Kanal oluşturmanız için birkaç adım izlemeniz gerekmektedir. İleri butonuna tıklayın ve açılan sayfaları okuduktan sonra geçin. Kanalınız hızlı bir şekilde oluşturulacaktır.

Artık Instagram TV’ye video yüklemek için bir kanala sahipsiniz. Kanalınıza bir video yüklemek için videonun telefon galerisinde yer alması gerekmektedir.

Instagram TV ana ekranına girin ve bu panelde yer alan profil fotoğrafınıza dokunun. Açılan ekranda Video Yükle butonuna tıklayın, galerinizden, IG TV’ye yükleyeceğiniz videoyu seçin. Videoya başlık ve açıklama ekledikten sonra da videoyu yüklemeye başlayın.

Instagram TV’ye yüklediğiniz videoları daha sonra yayından kaldırabilirsiniz. Bunu yapabilmek için ise tekrar Instagram TV kanalınızın ana sayfasına girin ve videoyu tıklayın. Videonun üzerinde yer alan seçenekler butonuna dokunun ve Videoyu Kaldır‘ı seçin.

Instagram TV özelliğini kullanabilmek için Instagram uygulamasının güncel olması gerekmektedir. Uygulamayı Google Play Store veya App Store’dan aratarak uygulamanın güncel olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

Instagram TV’de Video Paylaşma ve diğer tüm konular hakkında sorularınızı bize forum sayfamız üzerinden buraya tıklayarak iletebilirsiniz. Sağlıcakla kalın!