Instagram’a kişiyi engellemeden takipçi listesinden çıkarma özelliği gelmeden önce, takipçi listemizde yer alan, bizi takip etmesini istemediğimiz kullanıcıları engelleyerek takipçiler listesinden çıkarabiliyorduk. Ancak uygulamaya sonra gelen güncelleme ile takipçiler listesinde yer alan kullanıcıları listeden, kişiyi engellemeden çıkarabilirsiniz.

Instagram’da Kişiyi Engellemeden Takipçi Listesinden Çıkarma

Instagram uygulamasında kişiyi engellemeden takipçi listesinden çıkarmak için uygulamaya girin ve uygulama ana ekranının sağ alt köşesinde bulunan profil simgesine tıklayın. Açılan ekranda profiliniz görüntülenecektir. Profil ekranında sizi takip eden ancak sizi artık takip etmesini istemediğiniz kullanıcıları listeden çıkarmak için Takipçiler‘e tıklayın. Sizi takip eden tüm kullanıcılar bu listede görüntülenecektir. Takipçi listesinden çıkarmak istediğiniz kullanıcıyı bu listeden bulun.

Takipçi listesinden çıkaracağınız kullanıcıyı bulduktan sonra listede, kullanıcı adının sağ tarafında bulunan üç noktaya dokunun. Açılan pencerede Çıkar‘a tıklayın.

Böylece takipçilerinizin gözüne batmadan takipçiler listesinde yer almasını istemediğiniz, sizi takip eden kullanıcıyı listeden çıkarabilirsiniz. Instagram, listeden çıkarttığınız, sizi takip eden kullanıcıya listeden çıkarıldığına dair bildirim yollamayacaktır. Kullanıcının bunu fark etmesi uzun zaman alacaktır.

Bu özelliği Instagram’da kullanabilmek için uygulamanın son sürüme güncel olması gerekmektedir. Uygulamanın güncel olup olmadığını uygulama mağazasından kontrol edebilir, uygulamayı güncelleyebilirsiniz.

Instagram’da Kişiyi Engellemeden Takipçi Listesinden Çıkarma ve diğer tüm konular hakkında sorularınızı bize forum sayfamız üzerinden iletebilirsiniz. Forum sayfamıza buraya tıklayarak gidebilirsiniz. Sağlıcakla kalın!