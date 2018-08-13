Teknoloji devleri hala ekran içi parmak izi okuyucusunu cihazlarına eklemek için yavaş davransın, Leagoo isimli bir telefon markası yalnızca bu teknolojiyle gelmiyor aynı zamanda amiral gemilerini aratan özellikleri 300 dolar fiyat etiketiyle sunuyor!

Leagoo S10: En İyi Fiyat Performans Telefonu

Leagoo S10 ilk bakışta ince çerçeleriyle dikkat çekiyor ve pahalı bir cihazmış izlenimi veriyor. Ancak bu sizi yanıltmasın zira S10 bütçe dostu olması için tasarlanmış. Cihaz ekran içi parmak izi okuyucusu, yüz tanıma teknolojisi ve çok daha fazlasını görece satın alınabilir bir etikette topluyor. Leagoo S10 tasarım anlamında fazlasıyla iPhone X izlerini taşıyor.

Telefonun ana renk seçeneği Huawei P20‘de gördüğümüz geçişli mavi-mor renk seçeneğini anımsatıyor. Önde ince çerçeveleri mevcut ve ekran gövde oranı resmi kaynağa göre %90,3. Cihaz 10 W hızlı şarj desteğine sahip. Leagoo S10’un ekranı 6,21 inç büyüklüğünde ve 19:9, 1080 x 2248 piksel çözünürlük sunuyor. Bu da 400 PPI demek, yani oldukça keskin.

Donanım tarafında Helio P60 yapay zeka yonga seti, 6 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanıyla karşı karşıyayız. Sekiz çekirdekli bu çipset performans gerekli olduğunda 2,0 GHz hıza ulaşabiliyor. Batarya kapasitesi ise yine şaşırtmaya devam ediyor; tam 4050 mAh! Cihaz arkada Sony’nin 20 MP sensörünü bulunduruyor. 5 MP’lik yardımcı bir kamera derinlik algılama görevini yürütüyor. Ön kamera ise 13 MP çözünürlükte. Leagoo S10 ülkemize girdiğinde kesinlikle çok ses getirecek.

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