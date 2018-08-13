Oppo’nun Find X’i piyasaya sürmesiyle bu yılı tamamladığını düşünüyorsanız yanıldınız. Üretici sıradaki akıllı telefonu Oppo R17‘nin özelliklerini web sitesinde yayımladı. Cihaz kesinlikle etkileyici özelliklerle geliyor.

Oppo R17 ile Beklenen Gerçek Oldu!

Oppo R17, 8 GB RAM, 128 GB depolama alanı ve bir özçekim kamerası için sunulmuş en küçük çentikle geliyor. Cihaz geçen hafta tanıtılan yeni, 10 nm sürecinden geçirilmiş Snapdragon 670 yonga seti ile geliyor. Performans için 2 GHz’de çalışan 2 adet Kryo 260 çekirdeği ve verimlilik içinse 1,7 GHz’de çalışan 6 adet Kryo 360 çekirdeği barındırıyor. Sekiz çekirdekli CPU yanında Adreno 615 GPU ile geliyor ve ISP ise Spectra 250 olmuş.

R17’de hemen hemen hiç çerçeve yokken, üst kısımda ahize için ince bir alan mevcut. Alt taraf ise her zaman olduğu gibi en kalın çerçeveyi paylaşıyor. R17 Full HD+ çözünürlükte 6,4 inç AMOLED ekrana sahip. Ekranın altında 4 milimetre kare büyüklüğünde 3P Micro lensleri bulunuyor. Bu sayede parmak izi okunabiliyor. Evet, Oppo R17 gerçekten de ekran içi parmak izi okuyucusu ile geliyor!

Oppo R17’nin özçekim kamerası 25 MP çözünürlüğünde ve f / 2.0 lens açıklığına sahip. Oppo “Selfie Master / Özçekim Ustası” isimli bir özelliği F7’de ortaya çıkarmış ve Find X’e kadar taşımıştı. Şimdiyse R17 ile karşımızda. Kamera ve yazılımın yapay zeka becerileri sayesinde 800’e kadar sahneyi tanıyabildiği söylenmiş.



Oppo F9 ile gelen hızlı şarj, VOOC özelliği şimdi R17’ye kazandırılmış. 3,500 mAh büyüklüğündeki batarya R15’e göre 50 mAh bir yükseltme getiriyor. R15 bataryasının %58’ini 30 dakikada doldurabiliyordu. Yeni telefon aynı ya da daha iyi sonuçlar verecektir.

Cihazda Android 8.1 temelli bir arayüz bulunmakta ve ismi Color OS 5.2. Mevcut en son sürümü temsil ediyor ve sesle kontrol edilebilen bazı işlevler sunuyor. Aynı zamanda pil tüketimi optimize edilmiş.

Oppo R17, Stream Blue ve Neon Purple renkleriyle gelecek. İlk renk mavi ile yeşil arasında geçişli bir yapıya sahipken, ikincisi kenarlarda siyah ve orta kısımlarda pembe ile mor arasında değişiyor. Böylece cihaz bakıldığı açıya göre farklı görünüyor.

Cihazın resmi fiyatı web sitesinde 99,999 yuan yani 14,500 dolar olarak belirtilmiş. Bunun geçici olarak yazılmış olduğu anlaşılıyor.

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