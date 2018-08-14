Bu konunun çözümleri elbette fazlasıyla var. Yıllar içinde birçok başarılı uygulama Google Play Store’daki yerini aldı. Yani ” Android telefon Windows 10’a nasıl bağlanır? ” sorusu pek yeni sayılmaz. Peki, gelişen Windows 10 ile beraber Microsoft’un bu özelliği artık kendi bünyesine entegre ettiğini biliyor muydunuz? Windows 10 v1709 (Fall Creators Update) veya Windows 10 v1803 Nisan Güncelleştirmesi paketini kullanıyorsanız bu yazı tam da sizin için.

Android Telefon Windows 10’a Nasıl Bağlanır?

En yeni Windows 10 sürümününe sahip olup olmadığınız anlamak için Windows Update aracını çalıştırarak son paketleri yüklemeyi deneyebilirsiniz. Tüm bunların ardından iOS ya da Android telefonunuzu Windows 10’a bağlamanız yalnızca birkaç dakika sürüyor. Bu yerleşik bir özellik olduğu için Windows 10 dışında başka bir şeye ihtiyacınız yok. Yalnızca akıllı telefonuna Microsoft Launcher uygulamasını kurmalısınız. Buraya tıklayarak kurabilirsiniz. Microsoft Launcher kurulduktan sonra şu şekilde devam ediyoruz:

Windows + I tuş komibasyonunu kullanarak Windows Ayarları’na ulaşın.

Arama kutusuna ”Telefon” yazın. Sonuçlarda görünen ”Telefonunuzu Bağlayın” bölümüne girin.

Şimdi Telefon Ekle (Add a Phone) kısmına tıklayın.

Bu aşamada hesap doğrulaması yapmalısınız. Microsoft size bir SMS gönderecek o SMS üstünden cihaz eşleştirmesi yapılacak.

yapmalısınız. Microsoft size bir SMS gönderecek o SMS üstünden cihaz eşleştirmesi yapılacak. Eğer bu adımları izlemek istemiyorsanız daha önce de bahsettiğimiz Microsoft Launcher’ı siz de indirebilirsiniz.

Microsoft Launcher’ı siz de indirebilirsiniz. İndirme işleminin ardından Microsoft hesabınızla oturum açmanız gerekiyor. Aynı anda Windows 10 ve Android telefonunuzda aynı hesapla oturum açtığınızdan emin olun.

Microsoft Launcher ile Neler Yapabilirsiniz?

Kişilerinize erişebilir ve sizin için önemli olanları ana ekrana sabitleyebilirsiniz.

ve sizin için önemli olanları ana ekrana sabitleyebilirsiniz. Ekranınızın duvar kağıdını, rengini, temalarını vs. değiştirebilirsiniz.

vs. değiştirebilirsiniz. Ve tabii ki bilgisayarınıza bağlanabilir ve örneğin çektiğiniz bir fotoğrafı anında bilgisayarınıza aktarabilirsiniz.

bilgisayarınıza aktarabilirsiniz. Aynı anda tek bir yerden arama yapabilirsiniz. Yani web ve telefon bir arada.

Bağlantının ardından cihazdaki dökümanlarınızı PC ortamında görüntüleyebilirsiniz. Her şey bu kadar kolay. Özet olarak; 1 adet Microsoft hesabına, 1 adet Windows 10’a ve 1 adet Android telefona ihtiyacınız var. Gerisini Microsoft Launcher uygulaması hallediyor. Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz: https://akillitelefon.com/forum