Bugün resmi Fortnite Twitter hesabından paylaşılan bir gönderiye göre Fortnite şimdi daha fazla Android cihazda desteklenmeye başladı. Bununla beraber şirket Fortnite Android davetiyelerini de genişletmeye başladı.

Fortnite Android Şimdi Daha Fazla Cihazda!

Fortnite destekleyen Samsung cihazlardan birine sahip olan kullanıcılar doğrudan Galaxy App Store’dan oyunu yükleyebiliyor. Ancak diğer telefonlar için bu mümkün değil. Bir de Fortnite Android ön kayıt meselesi var ki bu işi daha da zorlaştırıyor.

Önce Android Fortnite ön kayıt aşamasını tamamlıyor ve bir davetiye almayı bekliyorsunuz. Epic Games şimdi davetiyeleri hızlandırdı ve dolayısıyla Fortnite Android destekleyen cihazlar listesi de genişlemiş oldu. Fakat bazı kullanıcılar davetiyeyi almasına karşın Fortnite oynayamıyor.

Ne yazık ki Android cihazınızın donanım özellikleri yeteri kadar iyi olsa bile, Fortnite izin vermediği müddetçe oyunu cihazınızda oynayamıyorsunuz. Kullanıcılar şu hatayla karşılaşıyorlar: “Üzgünüz, Fortnite cihazın ile uyumlu değil.” Bu sorunu çözmek için aşağıdaki cihazlardan birine sahip olmanız gerekiyor.

Android Fortnite Destekleyen Telefonlar:

Samsung Galaxy S9

Samsung Galaxy S9+

Samsung Galaxy S8

Samsung Galaxy S8+

Samsung Galaxy S7

Samsung Galaxy S7 edge

Samsung Galaxy Note 9

Samsung Galaxy Note 8

Samsung Galaxy Tab S4

Samsung Galaxy Tab S3

Google Pixel

Google Pixel XL

Google Pixel 2

Google Pixel 2 XL

Asus ROG Phone

Asus ZenFone 4 Pro

Asus ZenFone 5V

Asus ZenFone V

Essential Phone

Honor 10

Honor Play

Huawei Mate 10

Huawei Mate 10 Pro

Huawei Mate RS

Huawei Nova 3

Huawei P20

Huawei P20 Pro

Huawei V10

LG G5

LG G6

LG G7 ThinQ

LG V20

LG V30

LG V30+

Nokia 8

OnePlus 5

OnePlus 5T

OnePlus 6

Razer Phone

Xiaomi Mi 5

Xiaomi Mi 5S

Xiaomi Mi 5S Plus

Xiaomi Mi 6

Xiaomi Mi 6 Plus

Xiaomi Mi 8

Xiaomi Mi 8 Explorer

Xiaomi Mi 8SE

Xiaomi Mi Mix

Xiaomi Mi Mix 2

Xiaomi Mi Mix 2S

Xiaomi Mi Note 2

ZTE Axon 7

ZTE Axon 7s

ZTE Axon M

Nubia Z17

Nubia Z17s

Nubia Z11

Fortnite Android minimum sistem gereksinimleri bu sayede ortaya çıkmış oldu. Eğer cihazınız Fortnite betayı desteklemiyorsa, bu durumda resmi çıkışı beklemeniz gerekebilir.

Soru ve görüşleriniz için forum sayfamızı ziyaret etmeyi unutmayın.