Bugün resmi Fortnite Twitter hesabından paylaşılan bir gönderiye göre Fortnite şimdi daha fazla Android cihazda desteklenmeye başladı. Bununla beraber şirket Fortnite Android davetiyelerini de genişletmeye başladı.
Fortnite Android Şimdi Daha Fazla Cihazda!
Fortnite destekleyen Samsung cihazlardan birine sahip olan kullanıcılar doğrudan Galaxy App Store’dan oyunu yükleyebiliyor. Ancak diğer telefonlar için bu mümkün değil. Bir de Fortnite Android ön kayıt meselesi var ki bu işi daha da zorlaştırıyor.
Önce Android Fortnite ön kayıt aşamasını tamamlıyor ve bir davetiye almayı bekliyorsunuz. Epic Games şimdi davetiyeleri hızlandırdı ve dolayısıyla Fortnite Android destekleyen cihazlar listesi de genişlemiş oldu. Fakat bazı kullanıcılar davetiyeyi almasına karşın Fortnite oynayamıyor.
Ne yazık ki Android cihazınızın donanım özellikleri yeteri kadar iyi olsa bile, Fortnite izin vermediği müddetçe oyunu cihazınızda oynayamıyorsunuz. Kullanıcılar şu hatayla karşılaşıyorlar: “Üzgünüz, Fortnite cihazın ile uyumlu değil.” Bu sorunu çözmek için aşağıdaki cihazlardan birine sahip olmanız gerekiyor.
Android Fortnite Destekleyen Telefonlar:
- Samsung Galaxy S9
- Samsung Galaxy S9+
- Samsung Galaxy S8
- Samsung Galaxy S8+
- Samsung Galaxy S7
- Samsung Galaxy S7 edge
- Samsung Galaxy Note 9
- Samsung Galaxy Note 8
- Samsung Galaxy Tab S4
- Samsung Galaxy Tab S3
- Google Pixel
- Google Pixel XL
- Google Pixel 2
- Google Pixel 2 XL
- Asus ROG Phone
- Asus ZenFone 4 Pro
- Asus ZenFone 5V
- Asus ZenFone V
- Essential Phone
- Honor 10
- Honor Play
- Huawei Mate 10
- Huawei Mate 10 Pro
- Huawei Mate RS
- Huawei Nova 3
- Huawei P20
- Huawei P20 Pro
- Huawei V10
- LG G5
- LG G6
- LG G7 ThinQ
- LG V20
- LG V30
- LG V30+
- Nokia 8
- OnePlus 5
- OnePlus 5T
- OnePlus 6
- Razer Phone
- Xiaomi Mi 5
- Xiaomi Mi 5S
- Xiaomi Mi 5S Plus
- Xiaomi Mi 6
- Xiaomi Mi 6 Plus
- Xiaomi Mi 8
- Xiaomi Mi 8 Explorer
- Xiaomi Mi 8SE
- Xiaomi Mi Mix
- Xiaomi Mi Mix 2
- Xiaomi Mi Mix 2S
- Xiaomi Mi Note 2
- ZTE Axon 7
- ZTE Axon 7s
- ZTE Axon M
- Nubia Z17
- Nubia Z17s
- Nubia Z11
Fortnite Android minimum sistem gereksinimleri bu sayede ortaya çıkmış oldu. Eğer cihazınız Fortnite betayı desteklemiyorsa, bu durumda resmi çıkışı beklemeniz gerekebilir.
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