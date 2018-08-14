7 nm işlem süreciyle üretilen ilk mobil yonga setini görmek için ne 2019 Galaxy S10’u ne de 2018 iPhone’ları beklemenize gerek yok. Huawei’in yaklaşan Kirin 980 işlemcisine ait sızdırılmış bir test sonucuna göre TSMC dökümhanesinden çıkacak ilk 7 nm işlemci Huawei’den geliyor.

Huawei Bir Kez Daha Apple’a Meydan Okudu

İlk nesil 7 nm işlemciler aynı sayıda transistörü %40 daha küçük yonga boyutunda sunacak ve Galaxy S9 veya iPhone X gibi telefonlarda mevcut olan 10 nm işlemcilerden %40’a kadar daha fazla güç verimliliğine sahip olacak.

Yine de Huawei’in Mate 20 Pro’yu güçlendirmek için planladığı tek şey yalnızca Kirin 980 değil. Ekran görüntülerinden de görebileceğiniz gibi bir de LTE Cat desteği bulunuyor. Telefonunuza bağlı olan 19 modem, eğer taşıyıcınız bunu sunabiliyorsa telefonun 1,6 Gbps indirme hızına ulaşmasını sağlayacak. Mate 10 Pro geçtiğimiz yıl 1,2 Gbps modemle bir ilki gerçekleştirdi ve halefi yine LTE hızı anlamında öncü olacak gibi görünüyor.

Qualcomm yeni X24’ü Cat sınıfında üreteceğini açıklamıştı. Burada 7 nm sürecinden geçen 20 modem söz konusuydu . Ancak Snapdragon 855 yonga setinin Galaxy S10 ile en yakın 2019’da çıkması bekleniyor.

Kirin 980’in özelliklerinin geri kalanı da dudak uçuklatan cinsten. En yeni Bluetooth 5.0 ve çift bant Wi-fi / ac standartlarını destekleyen sekiz çekirdekli 2.8 GHz hızında çalışan bir işlemci mevcut. Dahası, 4K ekran desteği ve üçlü görüntü sinyal işleme özelliği de bulunuyor. Bu da Mate 20 Pro’da potansiyel bir üçlü kamera düzeneğine işaret ediyor. Huawei’de yeni nesil nöral işlem birimi (yapay zeka için süslü bir isim) desteği de olacak.

Son olarak Kirin’in grafik departmanı büyük bir yükseltmeyle geliyor. 24 çekirdekli Mali-G72 grafik birimi ile oyunlarda daha yüksek performans ve daha düşük pil tüketimi bekleniyor.

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