Motorola’nın P30, P30 Note ve P30 Play’i resmi web sitesinde listelemesinin üzerinden yalnızca birkaç gün geçti. Lenovo’nun sahibi olduğu firma herhangi bir ürün görselini ortaya çıkarmasa da telefonun tanıtılmasına yalnızca birkaç gün kaldı. Üç telefonun nasıl görüneceğini hali hazırda biliniyor.

Motorola P30 Bu Kez İddiali Geliyor

Moto Z3‘ün ABD’den sonra dünyanın en büyük akıllı telefon pazarına açılacağı tarih olan 15 Ağustos’ta, P30 Çin’de resmi olarak satışa sunulacak. Motorola P30 detaylı sızıntıların ardından neredeyse açık kitap haline gelmişti.

Çin sosyal medyası üzerinden birçok poster ve tanıtım görseli paylaşıldı. P30 ailesi bu anlamda batı pazarlarında Motorola One adıyla çıkabilir. iPhone X benzeri bir tasarım taşıyan P30, yapay zeka destekli 16 + 5MP çift kameralara sahip olacak.

Cihaz 6 GB RAM ve 64 GB depolama alanıyla geliyor. Biraz daha pahalı olan modelde ise 128 GB depolama sunuluyor. Motorola P30’un “normal” modelden ne kadar farklı olacağı belli değil. Daha büyük ekran ve daha büyük pil kapasitesi şimdilik tahminler arasında.

P30 kesinlikle küçük bir cihaz değil. Ekranı 6,2 inç genişliğinde ve 19:9 en / boy oranına sahip. 3000 mAh bataryası her ne kadar diğer özellikleri gibi etkileyici olmasa da, cihazda yer alan oyun odaklı iyileştirmeler pil tarafında da optimizasyonlar yapıldığını gösterebilir.

Diğer taraftan, Motorola geniş pil kapasitesi arayanlar için Weibo hesabı üzerinden 5000 mAh bataryası olan bir cihazdan söz etmişti. Bunu bahsetmeden geçmeyelim. Motorola P30, 290 dolar fiyat etiketiyle sunuluyor.

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