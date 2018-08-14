Huawei ve ZTE, bir süredir ABD hükûmetinin hedefindeki markalardı. Huawei, ABD akıllı telefon pazarına girmede zorluklarla karşılaşırken, ZTE ise neredeyse tamamen yasaklanmıştı. Hükûmet şimdiyse bir adım daha ileri gidiyor.

Trump, Huawei ve ZTE Telefonların Kullanımını Yasakladı

ABD’liler, Çinli firmaların donanımlarını kullanmanın bir güvenlik tehdidi olabileceğinden korkuyor. Hükûmet kurumlarında Çinli cihazların varlığını sınırlandıran bir yasa tasarısı bir süredir konuşuluyordu. Bu tasarı bugün Trump tarafından imzalandı ve gerekli değişikliklerin yeni kurallara uygun olarak yapılması için tüm çalışanlara iki yıl süre tanındı.

Tasarı sadece Huawei ve ZTE’yi değil, aynı zamanda iletişim alanındaki diğer birçok Çinli üreticiyi de etkileyecek. Bu durum hükûmetle birlikte çalışacak diğer dış kuruluşlar için de geçerli olacak. Bunun bazı insanların telefonlarını değiştirmek zorunda kalacağı anlamına geldiğini düşünüyorsanız, firma dünyanın en büyük kurumsal ağ ekipmanı üreticilerinden biri konumunda.

Çok sayıda yönlendirici, modem ve diğer temel ağ donanımları ülkede ve tüm dünyada Huawei tarafından sağlanıyor. Tasarıda çalışanların üçüncü taraflara hiçbir şekilde veri aktarımı yapamayan ekipmanları kullanmasına izin verilmiş. Bu da internete bağlanamayan cihazlar demek. Böyle cihazların şirket tarafından tedarik edilmesine izin verilecek.

Huawei, ABD’nin bu yaptırımlarına karşı çıkıyor ve hükûmetin hala yasağı haklı çıkaracak bir kanıtı olmadığını söylüyor. Gerçekten de ABD tarafından şirkete ithaf edilenlerle ilgili şimdiye kadar herhangi bir kötüye kullanıma dair rapor yayımlanmadı. Firma mahkeme yoluna gidecek mi henüz belli değil.

ABD’nin son zamanlarda izlediği adımlara bakılırsa, Huawei vakası diğer birçok olay gibi temelsiz bir yaptırım ya da yasak gibi görünüyor. Hükûmet her zaman olduğu gibi bu olaylar karşısında hiçbir şeyi kanıtlama ihtiyacı hissetmiyor. Firmanın son yıllarda artan satış rakamları ve son olarak Apple’ı geride bırakarak en büyük ikinci telefon üreticisi olması karşısında ABD yalnızca kendi pazarını koruyor olabilir.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz: https://akillitelefon.com/forum