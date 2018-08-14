Twitter Lite Artık Türkiye’de! Şimdi İndirin

Twitter’ın Lite sürümü, bir yıl önce Google Play Store’da ilk çıkışını yaptı, ancak uygulama yalnızca bazı ülkelerde yayınlamdı. Şirket, uygulamanın kullanılabilirliğini birkaç ay sonra daha fazla bölgeye genişletmesine rağmen, Twitter Lite hâlâ herkes tarafından erişilemiyordu.

Twitter Lite Artık Türkiye’de!

Bugünden başlayarak şirket Twitter Lite’ın indirilebileceği bölgeler listesine 21 ülkeyi daha dahil etti: Arjantin, Beyaz Rusya, Dominik Cumhuriyeti, Gana, Guatemala, Honduras, Hindistan, Endonezya, Ürdün, Kenya, Lübnan, Fas, Nikaragua, Paraguay, Romanya, Türkiye, Uganda, Ukrayna, Uruguay, Yemen ve Zimbabve.

Bu ülkelerde yaşayan Android kullanıcıları artık Google Play mağazası üzerinden ücretsiz olarak Twitter Lite’ı indirebilirler. Uygulamanın normal sürümünden farklı olarak, Lite daha hızlı ve daha fazla veri dostu olma özelliğine sahip. Bu, uygulamada gezinirken artık internetinizin daha az tükeneceği anlamına geliyor.

Uygulama, hem 2G hem de 3G ağlarında hızlı bir şekilde çalışacak şekilde optimize edildi ve 3 MB’ın altındaki yükleme boyutu sayesinde az bir yer kaplıyor. Ayrıca, Lite sürümünü kullanırken daha az veri tüketimi istiyorsanız, yalnızca kaydetmek istediğiniz görüntüleri veya videoları indirmek için veri kaydetme modunu etkinleştirebilirsiniz.

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