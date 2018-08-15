Android‘li akıllı telefonlarda birden fazla Google – Gmail hesabını yönetmek için ne yapılması gerektiğine bakacağız. Birden fazla Gmail hesabınız varsa, örneğin birisini iş birisini de kişisel hayatınızda kullanıyorsanız bu e-posta hesaplarını Android cihazınızda aynı anda kullanıp kullanamayacağınızı merak ediyor olabilirsiniz. Cevap ise evet, Android‘li akıllı telefonlarda birden fazla Google – Gmail hesabını yönetmek mümkün.

Biz bu aşamaları Android 8.1 Oreo işletim sistemi versiyonunu esas alan OxygenOS 5.1.3 arayüzünde, OnePlus 5T akıllı telefon üzerinde gerçekleştirdik. Siz de sahip olduğunuz Android telefonda benzer aşamaları takip edebilirsiniz.

Android: Birden Fazla Google – Gmail Hesabını Yönetmek

Android’li akıllı telefonunuzu satın alıp kutusundan çıkardığınızda bir Google hesabıyla oturum açmış olduğunuzu varsayarak cihaza ikinci bir Gmail hesabı ekleme işlemini anlatmak istiyoruz. Android işletim sistemli akıllı telefonunuzda uygulama tepsisine erişin ve Settings menüsünü açın. Accounts seçeneğine girin ve Add account‘a dokunun.

Listeden Google‘ı seçin. Cihazınızı parola girerek ya da parmak izi okutarak doğrulamanız gerekebilir.

Ardından Google hesabınızın kullanıcı adı ve parolasıyla oturum açma işlemi gerçekleştirin. Ayarladıysanız iki aşamalı doğrulama sistemi de etkinleşecektir. Oturum açma ekranından yeni bir Google hesabı oluşturma imkanı da var. Oturum açtığınızda Android işletim sistemi Google hesabınızı otomatik olarak yapılandıracaktır.

Settings > Accounts menüsüne erişip Google‘a dokunun ve hesabınızı seçin. Yeni eklemiş olduğunuz hesabın farklı Google servisleriyle senkronize olup olmama durumunu buradan ayarlayabilirsiniz.

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