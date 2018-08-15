Güvenlik kameraları sokak, dükkan, ev ve taşıt güvenliği için oldukça önemli bir teknolojik cihazdır. Güvenlik kameralarına olası bir durumda ihtiyaç duyulabilir. Emniyet güçlerine hırsızlık, kaza, kavga ve adam yaralama gibi suçların aydınlatılmasında yardımcı olan güvenlik kameraları ile dosta düşmana korku salabilirsiniz.

Evinizin herhangi bir köşesinde güvenlik kamerası kurma imkanınız yoksa eski bir Android telefonunuzu güvenlik kamerası olarak kullanabilirsiniz. Bir güvenlik kamerası kadar etkili olacak bu yöntem ile can ve mal güvenliğinizi bir tık daha artırabilirsiniz.

Android Telefonu Güvenlik Kamerası Olarak Kullanma

Android telefonunuzu güvenlik kamerası olarak kullanmak için Google Play Store’da bulunan IP Webcam isimli uygulamayı ücretsiz olarak indirin. Uygulamayı buraya tıklayarak indirebilirsiniz. IP Webcam’i tüm özellikleri ile kullanmak için de uygulamayı yükseltebilirsiniz.

Uygulamayı telefonunuza indirdikten sonra açın. Uygulama ana ekranında video tercihlerini, efektlerini düzenleyin ve görüntünün diğer ayarlarını yapın. IP Webcam’i kullanarak yaptığınız güvenlik kayıtlarını da İvideon‘dan izleyebilirsiniz. İvideon’a kayıt olun. İvideon’a gitmek için buraya tıklayın.

Tüm ayarları eksiksiz yaptıktan sonra Android cihazınızı kayda başlatabilirsiniz. Güvenlik kaydına başlamak için Sunucuyu Başlat‘a tıklayın. Akışı canlı olarak bir cihazdan takip etmek isterseniz IP Webcam’in cihazınızda yaptığınız güvenlik kamerası kaydı için oluşturduğu IP adresini İvideon’da kullanabilir, yayın akışını izleyebilirsiniz.

Telefonunuzu bir yere sabitleyerek daha sağlıklı bir kayıt gerçekleştirebilirsiniz. Sabitleme işlemi için tripod kullanabilirsiniz.

Android Telefonu Güvenlik Kamerası Olarak Kullanma ve diğer tüm konular hakkında sorularınızı bize forum sayfamız üzerinden buraya tıklayarak iletebilirsiniz. Sağlıcakla kalın!