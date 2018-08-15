Snapchat‘e attığınız fotoğraf ve videoları Snapchat galerisine kaydediyorsanız, kaydettiğiniz fotoğraf ve videoların galeride sadece size özel olarak gözükmesini istiyorsanız uygulamanın özelliği olan “Bana Özel” seçeneğini kullanabilirsiniz.

Snapchat’te Fotoğraf ve Videoları Gizli Klasörde Saklama

Anlık fotoğraf ve video paylaşma uygulaması Snapchat galerisine kaydettiğiniz fotoğraf ve videoların kendinize özel olmasını istiyorsanız fotoğraf ve videoları Bana Özel bölümüne taşımanız gerekmektedir.

Fotoğraf ve videoları Bana Özel bölümüne taşımak için ilk olarak uygulamayı açın. Orta tuşun altında bulunan simgeye tıklayın. Bu simgeye tıkladığınızda uygulama, sizi, Snapchat galerisine kaydettiğiniz fotoğraf ve videolar ekranına taşır.

Gizli klasöre taşımak istediğiniz hikayeyi bu ekrandan seçin. Hikaye tam ekran görüntülendikten sonra ekranın sağ üst köşesindeki üç noktaya tıklayın ve çıkan seçenekler kutusundan Bana Özel’i seçin. Bana Özel seçeneği için daha önceden şifre oluşturmadıysanız bir şifre oluşturun. Bana Özel’e aktardığınız fotoğraf ve videoları görüntülemek istediğinizde bu şifre ile Bana Özel klasörüne erişeceksiniz.

Bana Özel’e taşıdığınız fotoğraf ve videoları görüntülemek için Anılar’a girin ve Bana Özel’e tıklayın. Oluşturduğunuz parolayı girin ve bu klasöre taşıdığınız fotoğraf ve videoları görüntüleyin.

“Bana Özel” Şifresini Değiştirme

Snapchat’te Bana Özel özelliğinde kullandığınız şifreyi değiştirmek istiyorsanız uygulamada Anılar’a girin, Bana Özel’i tıklayın. Açılan ekranda bu klasöre girmeniz için daha önceden oluşturduğunuz şifreyi girmeniz istenecek. Şifreyi girmeden ekranın sağ alt köşesinde gri renkle yazılı olan Seçenekler‘e tıklayın ve Şifre Değiştir‘e tıklayın. Şifre değiştirme ekranında ilk önce mevcut şifreyi girin daha sonra yeni şifrenizi oluşturun.

Snapchat’te Fotoğraf ve Videoları Gizli Klasörde Saklama hakkında sorularınızı bize forumumuz üzerinden iletebilirsiniz. Forumumuza buraya tıklayarak gidebilirsiniz. Sağlıcakla kalın!