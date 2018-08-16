Android ve iOS işletim sistemli akıllı telefonlarda Google Earth Uygulamasıyla Mesafe Ölçmek için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. Google Chrome tarayıcısı, Android ve iOS işletim sistemleriyle uyumlu olan Google Earth aracında iki nokta arasındaki mesafeyi ölçmek mümkün. Aynı zamanda bir bölgenin çevresini de ölçebiliyorsunuz. Dilerseniz şimdi Google Earth ile mesafe ölçümünü Google Chrome, Android ve iOS’te nasıl gerçekleştirebileceğinize bakalım.

Android ve iOS: Google Earth Uygulamasıyla Mesafe Ölçmek

Google Chrome’da

Chrome’daki Google Earth ile mesafe ölçmek için:

Üzerinde çalışmak istediğiniz konumu arama kutucuğunu kullanarak bulun ve araç çubuğundaki cetvel simgeli butona tıklayın.

Haritadan başlamak istediğiniz noktayı seçin.

Bir noktadan diğerine olan mesafeyi ölçmek için işaretçiyi orijinal konumunuzdan uzağa sürükleyin. Normalde Google Earth’te olduğu gibi tıklayarak – sürükleyerek yakınlaştırabilir ve uzaklaştırabilirsiniz. Çizgi bozulmayacaktır.

Bitiş konumunuzu bulduğunuzda, bitiş noktasına iki kez tıklayın. Google Earth mesafeyi kilometre ve mil cinsinden sunacaktır.

Bir alanın çevresini ölçmek için de aynı işlemi uygulayabilirsiniz; burada farklı olarak alanın çevresini işaretlerken en son başlangıç noktanıza geri dönmeniz gerekecektir.

Android ve iOS’li Cihazlarda

Başlangıç noktasını arama kutucuğunu kullanarak tespit edin ve menü butonuna dokunup Measure‘u seçin.

Başlangıç noktasını seçin. Daha sonra Add point‘e dokunun.

Bir noktadan diğerine olan mesafeyi ölçmek için, işaretçiyi orijinal konumunuzdan uzağa sürüklemeye başlayabilirsiniz. Kaydırma ve yakınlaştırıp uzaklaştırma yapabilirsiniz, çizgi bozulmayacaktır.

Bitiş noktasına geldiğinizde noktayı seçip Add Point‘e dokunun.

Google seçtiğiniz noktalar arasındaki mesafeyi tespit edip size bildirecektir. Ölçülen mesafe bilgisinin fiziksel kısıtlamalar nedeniyle % 100 doğrulukta olmayabileceği unutulmamalı.

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