Sabah uyanmanın zorluğunu yaşayan, bir toplantı, etkinlik, buluşma veya sınavı aksatma korkusu ile sabah nasıl uyanacağını düşünen akıllı telefon kullanıcıları telefonunun alarm özelliğini kullanarak en sesli alarm sesini seçiyor ve güne o alarm tonu ile uyanıyor.

Android telefonunuzda oluşturduğunuz alarmın alarm tonu sizi uyandırmak için çok hafifse veya sizi uyandırırken, alarm tonu rahatsız edici olduğundan gün boyu sizi gergin yapıyorsa Spotify uygulamasında oluşturduğunuz çalma listesinde yer alan müziklerden istediğiniz alarm tonu olarak kullanabilirsiniz.

Android’de Alarm Müziğini Spotify Çalma Listesinden Seçme

Spotify’da oluşturduğunuz çalma listesinden bir alarm tonu oluşturmak için telefonunuzda Google’ın geliştirdiği ve Google Play Store’da kullanıcılara ücretsiz olarak sunduğu Saat uygulamasının son sürümünün telefonunuzda yüklü olması gerekmektedir. Eğer bu uygulama telefonunuzda yüklü değilse buraya tıklayarak Saat uygulamasını telefonunuza yükleyebilirsiniz.

Saat uygulamasını telefonunuzda yükledikten sonra bir alarm oluşturmak için uygulamaya girin ve uygulama ana ekranında bulunan + tuşuna tıklayın. Alarmın çalacağı saati ayarlayın ve alarm oluşturma ekranında çan simgesine dokunun, Spotify‘ı seçin. Ardından Spotify’a bağlanın. Hesabınızla uygulamaya bağlandıktan sonra oluşturduğunuz çalma listesindeki müziklerden alarm tonu olarak ayarlamak istediğini seçin.

Alarmı kapattıktan sonra da alarm ekranında alarm müziğini dinlemeye devam edebilirsiniz. Alarm ekranında bulunan Oynatmaya Devam Et butonuna tıklayarak müziği alarm ekranında dinleyebilirsiniz.

Google’ın geliştirdiği Saat uygulamasının en önemli özelliği, Spotify ile eşleşmesi ve bu uygulamaların içerisinde yer alan müzikleri kullanabilmesidir. Saat uygulaması her kullanıcının kullanabileceği bir arayüze sahip. Uygulama Google’a ait bir uygulama olduğundan dolayı kötü amaçlı yazılımları içermez ve akıllı telefonunuza zarar vermez. Saat uygulamasında diğer ülkelerin saatini anlık olarak kontrol edebilir, kronometre ve zamanlayıcı kullanabilir ve uygulamayı akıllı saat ile senkronize edebilirsiniz.

Bu yazımızda bahsettiğimiz tüm işlemlerin sorunsuz bir şekilde çalışabilmesi için Spotify ve Saat uygulamasının son sürüme güncel olması gerekmektedir. Uygulamaların güncel olup olmadığını Google Play Store’dan kontrol edebilir, uygulamaları güncelleyebilirsiniz.

Android’de Alarm Müziğini Spotify Çalma Listesinden Seçme ve diğer tüm konular hakkında sorularınızı bize forum sayfamız üzerinden buraya tıklayarak iletebilirsiniz. Sağlıcakla kalın!