Android telefonunuzun kilit ekranına kısayol uygulaması olarak WhatsApp’ı ekleyebilir, WhatsApp’a ekran kilidini açtığınız gibi erişebilirsiniz. Eğer WhatsApp’ı sıklıkla kullanıyorsanız kilit ekranına eklediğiniz WhatsApp uygulamasına erişiminiz oldukça hızlı olacak ve size zaman kazandıracaktır.

Android’de Kilit Ekranına WhatsApp’ı Ekleme

Android işletim sistemine sahip akıllı telefonunuzun kilit ekranına WhatsApp uygulamasını eklemek için telefonun Ayarlar bölümüne gidin. Ayarlar ekranını aşağı doğru kaydırın ve Ekranı Kilitle ve Güvenlik seçeneğine tıklayın. Bu ekranda telefonunuza kilit ekranı için güvenlik kilidi türü seçebilir, güvenlik kilidini kaldırabilirsiniz. Ekranı Kilit ve Güvenlik ekranında bulunan Uygulama Kısayolları seçeneğine dokunun. Uygulama Kısayolları ekranı açıldıktan sonra Sağ Kısayol ve Sol Kısayol seçeneklerinden herhangi birini seçin, WhatsApp uygulamasını açılan listeden bulun ve seçin.

Kilit ekranına WhatsApp uygulamasını ekledikten sonra kilit ekranında WhatsApp uygulamasının üzerine dokunun. Kilit ekranı şifrenizi girdikten sonra uygulama açılacaktır. Uygulamaların bulunduğu menüde WhatsApp’ı aramamak için bu ipucunu akıllı telefonunuzda kullanabilirsiniz.

Kilit ekranı engeline takılmadan, WhatsApp uygulamasını kilit ekranı şifresi ile uğraşmadan anında açmak için ise Ayarlar > Kilit Ekranı ve Güvenlik‘e gidin, kilit ekranı için güvenlik kilidi türünü Yok olarak belirleyin. Böylece kilit ekranında uygulama logosunun üzerine tıkladıktan sonra uygulama hemen açılacaktır.

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