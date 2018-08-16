Ders çalışırken, bir toplantı esnasında veya dikkat gerektiren bir aktivite yaparken Android telefonunuzdaki uygulamaları ve uygulamaların size yollayacağı bildirimleri istediğiniz zaman dilimine kadar engelleyebilirsiniz. Bu ipucu, işinizi pür dikkat yapmanıza yardımcı olacaktır.

Android’de Uygulamaları Belirli Süre Engelleme

Android telefonunuzda uygulamaları belirli bir süre engellemek için akıllı telefonunuza ilk olarak ClearLock isimli uygulamayı indirin. Uygulamayı APK dosyası olarak telefonunuza indirmek için buraya tıklayın.

ClearLock’u telefonunuza indirdikten sonra APK dosyasının kurulumunu gerçekleştirin ve uygulamayı açın. Uygulama ana ekranında telefonunuzda yüklü olan uygulamaların listesini göreceksiniz. Burada, belirli bir süre erişim engeli koymak istediğiniz uygulamayı veya uygulamaları seçin.

Ekranın sağ alt köşesine yerleştirilmiş turuncu butona tıklayın ve devam edin. Uygulama, bu ekranda sizden uygulamalara koyacağınız zaman kısıtını belirlemenizi isteyecek. Zaman kısıtını belirleyin, Uygulamaları Engelle butonuna tıklayın.

ClearLock sizden, uygulamaları engellemek istediğinizi onaylamanızı isteyecektir. Ekranda açılan onay penceresinde bu işlemi onaylayın.

Erişiminizi engellediğiniz uygulamaları, belirlediğiniz zaman dolunca tekrar kullanmaya başlayabilirsiniz. Eğer belirlediğiniz zamandan önce bu uygulamalara erişmek istiyorsanız ClearLock’u açın ve engellediğiniz uygulamayı, uygulama ana ekranındaki listeden bulun. Uygulamanın yanındaki tik işaretini kaldırın. Böylece uygulamaya erişim kısıtını zaman kısıtı süresi dolmadan kaldırabilirsiniz.

Android’de Uygulamaları Belirli Süre Engelleme ve diğer tüm konular hakkında sorularınızı bize forum sayfamız üzerinden iletebilirsiniz. Forum sayfamıza buraya tıklayarak gidebilirsiniz. Sağlıcakla kalın!