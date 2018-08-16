Birkaç gün önce, en iyi Apple analistlerinden biri olarak tanınan Ming-Chi Kuo tarafından hazırlanan bir raporda Apple’ın 2020 yılında gelecek olan artırılmış gerçeklik çözümü Apple Gözlük ile yepyeni bir ürün kategorisine sahip olacağından bahsedildi. Ancak hepsi bu değil; Apple Car aynı raporda “Apple’dan şimdiye kadar gelecek en büyük şey” olarak anlatıldı.

Apple Car Türkiye Pazarına Giriş Yapabilir

Yıllar boyunca Apple Car, şirket içinde gizli bir proje olmuştur. Apple hakkında çok fazla konuşmuyor. Ancak çeşitli raporlar şirketten belki yüzlerce insanın projenin üzerinde çalıştığını ve son zamanlarda bir Tesla mühendisinin Apple’a transfer olduğunu doğruluyor.

Ming-Chi Kuo şunları aktarıyor:

Muhtemelen 2023–2025’te piyasaya sürülecek olan Apple Car’ın bir sonraki “yıldız ürün” olacağını düşünüyoruz. Bunun nedenleri şu şekilde: (1) Otomasyon sektöründe potansiyel olarak muazzam yenilenme talepleri ortaya çıkmaktadır. Çünkü sektör yeni teknolojiler tarafından baştan tanımlanmaktadır. Olay 10 yıl önceki akıllı telefon sektörü ile aynı. (2) Apple’ın önde gelen teknolojik avantajları (örn. Artırılmış Gerçeklik), otomobilleri yeniden tanımlayacak ve Apple Car’ı rakiplerinden farklılaştıracak. (3) Apple’ın servisleri, büyük otomobil finans piyasasına Apple Car aracılığıyla girdiğinde önemli ölçüde artacak ve (4) Apple, tüketici elektroniği sektöründeki mevcut rakiplerden ve otomobildeki potansiyel rakiplerden daha iyi bir donanım, yazılım ve hizmet entegrasyonuna ulaşabilir.

Burada vurgulamak istenen birkaç ilginç detay var: Kuo, ilk başta ve en önemlisi, Apple otomobilinin bir “yıldız” ürün olduğunu ve bir Apple TV gibi bir tür hobi ürünü olmadığını net bir şekilde ifade ediyor.

Apple Car, lider AG (artırılmış gerçeklik) teknolojilerini kullanarak araç arayüzlerinde devrim yapabilir. Pazarın boyutu göz önüne alındığında Apple Car Türkiye pazarına giriş yapmakta fazla gecikmeyecektir.

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