Bu yıl üç yeni iPhone’un piyasaya çıkması bekleniyor. Bir süredir 2018 iPhone’lar olarak adlandırılan bu aile önceki kardeşlerinden farklı olarak bazı ilginç özelliklere sahip olacak. Peki Apple Kalem bunlardan biri mi?

Apple Kalem Destekleyen iPhone’lar

2018 iPhone’lar arasındaki farkları şu yazıda detaylıca sıralamıştık. Cihazları geçen yılki X ve 8 / 8 Plus üçlüsünden ayıran bazı belirgin özellikler vardı. Ancak iPhone XS, iPhone XS Plus ve iPhone 9 gün ışığını görene dek söylentiler son bulmayacak gibi. Zira Apple Pencil desteği şimdi en az iki 2018 iPhone için yolda görünüyor.

Endüstrinin içinden kaynakların aktardığı bilgilere göre, sadece iki iPhone’da Apple Kalem’in sunulacak olması bazı soru işaretlerini akıllara getiriyor. Tıpkı LCD ekranlı ve 3 GB RAM’li ucuz iPhone fikrinin gerçek olup olmadığı gibi. Zira 4 GB RAM’li iPhone XS ve XS Plus telefonlar OLED panele ve sırasıyla 5,8 inç ile 6,4 inç ekrana sahip olacaktı.

Bu iki cihazın Galaxy Note serisinin en önemli özelliğini (aynı zamanda 9,7 inç 2018 iPad Pro’nun) ödünç aldığını görmek ilginç olacak. Evet, Apple Kalem eğer gerçekten de iki iPhone ile sınırlı kalacaksa, LCD ekranlı iPhone beklendiği kadar ucuz olmayabilir; tabii gerçekten böyle bir cihaz söz konusuysa.

Apple efsanesi Steve Jobs’ın alay ettiği ancak Apple ilk olarak 2015’de piyasaya çıkardığı Apple Kalem, birkaç yıldır tasarım anlamında yenilenmemişti. Bu anlamda iPhone X’in yerini alacak olan yeni iPhone’lar için daha küçük boyutlu bir kalemin hazırlanması gerekiyor. Apple Kalem fiyatı 99 dolar ya da daha düşük bekleniyor.

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