Apple iPhone X, ön tarafındaki çerçeveleri en aza indirecek şekilde tasarlandı ve bu da şirketin Face ID yüz tanıma sistemi için TrueDepth Camera teknolojisi ile gelmesini sağladı. Ayrıca, Apple’ı 3D haritalama kamerası için sensörleri yerleştirmek için bir çentik kullanmaya zorladı. Ancak, bu yılın başlarında Apple, yeni bir teknolojiyi kullanarak ekran içi parmak izi tarayıcısı sunan iPhone modelleri üretmesini sağlayacak bir sistem için patent başvurusunda bulundu.

Apple Yeni Bir Parmak İzi Okuyucusu İcat Etti!

USPTO ise şimdi parmak izi tarama için ekran teknolojisinin kullanımını ortaya koyan söz konusu Apple başvurusunu ortaya çıkardı. Patentteki teknoloji, Çin’de tasarlanan ve üretilen bazı telefonlarda kullanılan optik görüntü tarama tekniğini kullanmamaktadır. Samsung Galaxy S10 modelinde beklenen, daha hassas ve pahalı bir ultrason sistemi de kullanmıyor.

Apple’ın buluşu, bir dielektrik sensörün, üst üste binen diğer sensörlerin ve en az bir ışık kaynağının kullanımını öngörmekte. Teknoloji, Apple’ın 3D parmak izi verileri toplamasını sağlıyor. Sensörler yerine, ekranın altında stratejik olarak yerleştirilmiş kameralar, parmak izini 3 boyutlu bir yapıda yakalamak için de kullanılabiliyor.

20180225498 numaralı patent başvurusu, Apple iPhone X’in piyasaya sürülmesinden sonra ocak ayında yayımlandı. Arksındaki mucit ise 2012 yılında 356 milyon dolarlık bir güvenlik ve biyometrik firma olan Authentec’i satın aldıktan sonra Apple’a katılan Dale Setlak.

Her üç 2018 iPhone modelinin TrueDepth Camera ve Face ID‘yi içermesini bekliyoruz. Büyük olasılıkla bu patent başvurusunda açıklanan teknolojinin en erken 2019-2020 yılına kadar tüketicilere ulaştığını görmeyeceğiz.

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