Google, bu yılın başlarında bulut depolama platformunu yeniden adlandırıp bulut depolama fiyatlandırma planlarını iyileştirdiğini ve premium olmayan aboneler için bile 7/24 teknik destek gibi kullanıcı avantajları sağlayacağını duyurdu. İşte Google One özellikleri.

Google Ucuz Bulut Depolama Çözümünü Duyurdu

Yeni Google One planlarında 100 GB’lık ek depolama alanı (herkesin aldığı 15 GB’ın üstüne eklenen) ayda 1,99 ABD dolarından başlıyor. Bu, eski Google Drive fiyatına denk. Ancak işler üste doğru çıktıkça değişiyor. Google, aylık 2,99 ABD doları olan yeni bir 200 GB’lık planı kullanıma sunarken, mevcut 9,99 ABD doları tutarındaki plan, 1 TB’lık artış yerine artık 2 TB’lık bulut depolama alanı ekliyor. 10 TB, 20 TB ve 30 TB gibi daha yüksek seçenekler içinse fiyatlandırma aynı kalacak.

Bu hareket, daha düşük depolama katmanlarındaki fiyat değişimlerinden anlaşılacağı gibi, normal müşterilere daha ucuz bulut depolama sağlamayı amaçlamakta. 100 GB‘lık Google Drive depolama alanınızı maksimize etme konusunda sorun yaşıyorsanız, artık yalnızca bir dolar daha ödeyerek iki katına çıkartabilirsiniz.

Daha ucuz depolama alanı dışında, Google One aboneleri, uygun bölgelerde 7/24 teknik destek, Google Play kredileri ve Google Arama’da bulunan belirli otellerde yapılan fırsatlar gibi diğer avantajlardan da yararlanıyor. Gelecekte bu ekstralar listesi genişleyecek.

Ücretli üyeliğe sahip Google Drive aboneleri önümüzdeki aylarda ABD’de başlayan ve ardından küresel olarak yayılan, Google One’a otomatik olarak dahil edilecek. Yeni sürüme geçmeden önce, kullanıcılar depolama planlarını ve avantajlarını yönetebilecekleri bir onay e-postası alacaklar.

Bugün itibariyle, Google One sadece ABD’de kullanılabilir. Gelecek haftalarda ise bu kullanılabilirlik artacaktır. En nihayetinde Google One Türkiye pazarına giriş yapacaktır.

Yeni Google One ücretleri şöyle:

15 GB – ücretsiz

100 GB – 1,99 ABD doları

200 GB – 2,99 ABD doları / ay

2 TB – 9,99 ABD doları / ay

10 TB – 99,99 USD / ay

20 TB – 199,99 ABD doları / ay

30 TB – 299,99 ABD doları / ay

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