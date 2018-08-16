Henüz resmi olmayan Honor ARE-AL00 için düzenleyici platform TENAA tarafından bu kez ayrıntılı bir özellikler listesi yayımlandı. Diğer adıyla Huawei Honor 8X bazı ilginç özellikler barındırıyor.

Huawei Honor 8X ve 7,12 İnç Devasa Ekranı

Honor ARE-AL00, Honor 8X (8S veya Honor 8X Max) olarak piyasaya sürülecek ve Snapdragon 660 ya da 636 kullanacağı yönünde söylentiler var.

Honor 8X ekranı 7,12 inç olarak listelenmiş. Böylece ekran boyutunu doğrulanan iddialar arasına ekleyebiliriz. Bu geniş ekran 2244 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip olacak. Phablet’e güç vermek için 4,900 mAh’lık bir batarya bulunacak. Bu da 5,500 mAh batarya kullanan 6,9 Xiaomi Mi Max 3’den biraz daha düşük demek. Ancak batarya ömrü kağıt üzerindeki batarya kapasitesinden her zaman daha önemli.

Honor 8X özellikleri şöyle sıralanıyor; 177.57 x 86,24 x 8,13 mm boyutunda ve 210 gram ağırlığında olacak. Çift 16 MP + 2 MP arka kamera ve 8 MP ön kamerası bulunuyor. Dahili depolama 64 GB; microSD kart ile 256 GB’a kadar genişletilebiliyor.

Artık tüm bu küçük parçalar Huawei’in cihazı duyurması ile bir bütün halini alacak. Düzenleyici onay sürecinin devam ettiği göz önüne alındığında Honor 8X çıkış tarihi artık çok uzak olmamalı. Honor 8X Türkiye fiyatı ise bir süre daha merak konusu olarak kalacak.

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