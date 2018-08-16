Huawei Mate 20 Fiyatı Nihayet Ortaya Çıktı

Huawei Mate 20 ekranının 6,25 inç gibi devasa bir boyutta olacağını öğrenmemizin üzerinden yalnızca birkaç saat sonra cihaz hakkında daha detaylı bilgiler elde ediyoruz.

Huawei Mate 20 Fiyatı Ortaya Çıktı

İşlemciden başlarsak, Huawei Mate 20 özellikleri şöyle sıralanıyor; Kirin 980 yonga seti ve 6 GB ya da 8 GB RAM seçenekleri ile listelendiğini görüyoruz. Bu seçenekler daha sonra 256 GB’a kadar microSD kart ile genişletilebilen 128 GB ve 256 GB biçimindeki iki depolama kapasitesiyle birleştirilmiş.

Kamera departmanında P20 Pro ile benzer bir üçlü kamera düzeneği mevcut. Huawei Mate 20 kamerası 40 megapiksel çözünürlükte. Bunun ardından ekrandaki çentiğin içerisine oturtulan 20 megapiksellik bir ön kamera geliyor. Huawei Mate 20 ekranı 6,25 inç yerine bu kez 6,3 olarak paylaşılmış. Android 9 Pie’ye dayanan EMUI 9.0 özel arayüzü ile birlikte, Huawei Mate 20 bataryası büyük bir 4,200mAh pilden oluşuyor.

Huawei Mate 20 ne zaman çıkacak merak konusu. Daha önceki Mate cihazları gibi, ekim ayının başlangıcı iddia edilen tarihler arasında. Ancak yeni sızıntı doğruysa eylül ayının başlarında gelecek bir duyuru ile cihaz aynı ayın sonlarına doğru da çıkabilir. Bu gerçekleşirse, Huawei Mate 20 fiyatı 999 doları bulacak gibi görünüyor.

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