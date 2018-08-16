Infinity Ekranlı Samsung Galaxy A4 mü Geliyor?

Samsung her yıl çıkardığı çok sayıda akıllı telefonla mümkün olan her fiyat noktasını hedeflemeye çalışıyor. Galaxy J serisi giriş seviyesi tüketicilere yönelikken, markanın Galaxy A cihazları orta sınıf segmente odaklanıyor. Peki Infinity ekranlı Galaxy A4 fikrine ne dersiniz?

Infinity Ekranlı Galaxy A4 mu Geliyor?

Galaxy S ve Galaxy Note üst sınıfın liderleri durumunda. Ancak yeni bir Bluetooth sertifikasına bakılırsa Samsung fiyatlandırmada küçük bir boşluğu fark etmiş olmalı. Zira her şey yeni bir Galaxy A4’e işaret ediyor. Cihaz bu yılın başında gelen Galaxy A8 ve A8+ ile Galaxy A6 ve A6+’ın altına konumlanacak. Galaxy A4 fiyatı oldukça makul bir seviyede olabilir.

A4’ün birden fazla çeşidi Bluetooth sertifikası almış. Bu da yakın gelecekte bir tanıtım yapılabileceğini gösteriyor. Cihazın tüm model numaraları şöyle: SM-A460F, SM-A460F_DS, SM-A460N, SM-A460U, SM-A460X, SM-A460XN ve SM-A460XC. Her bir varyant LTE özellikleri gereği farklı bir bölgede çıkış yapacak. Dahası, “SM-A460F_DS” model numarası Dual SIM özelliğinin en azından bazı pazarlarda sunulacağını gösteriyor.

Bir çıkış tarihi söz konusu olduğunda Samsung, o akıllı telefonla ilgili herhangi bir yorumda bulunmamayı tercih eder. Ancak, Bluetooth sertifikasını aldığını düşünürsek, A4 en erken önümüzdeki ay ilan edilebilir. Ancak bu noktada belirsiz olan şey, tanıtımda Galaxy A4+ gibi daha etkileyici bir modelin olup olmayacağı. Ayrıca Galaxy A4 özellikleri de henüz ortaya çıkmış değil.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz: https://akillitelefon.com/f