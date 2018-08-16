Instagram IGTV Videolarını İndirmek Mümkün mü?

Instagram IGTV videolarını indirmek ile ilgili bir yazı hazırlamak istedik. Bildiğiniz gibi Instagram’ın Snapchat üstünden kendisine aktardığı birçok yenilik var. İlginç şekilde bu yenilikler Snapchat’e kıyasla çok daha fazla ilgi görüyor. Özellikle Instagram Hikayeler buna en büyük örnek. Yakın zamanda Instagram artık bir video yayın platformu olabileceğini de bize göstermek istedi. Bunun bir sonucu olarak karşımıza Instagram IGTV çıkıyor. Peki, Instagram IGTV videolarını indirmek mümkün mü? Instagram IGTV videolarını indirmek size pek çok açıdan kolaylık sağlayabilir. Çünkü Instagram’da oldukça kaliteli video kanalları var. Hemen rehberimize geçelim ve IGTV videoları nasıl indiriliyor bir bakalım.

Instagram IGTV Videolarını İndirmek

IGTV videolarını indirmek için öncelikle indirmek istediğiniz videonun linkine ihtiyacınız var. Bu bağlantıyı Instagram uygulamasının içinden alabilirsiniz. IGTV’yi açın ve izlemek istediğiniz kanalı seçin. Orada indirmek istediğiniz videoyu bulun ve bağlantısını kopyalayın. Kopyaladığınız bağlantıyı masaüstü ortamına gönderecek bir yol bulun. Bağlantıyı kendinize mail atabilir ya da Telegram vs. gibi bir uygulama kullanıyorsanız oraya gönderebilirsiniz.

Bağlantıyı masaüstü ortamına taşıdıktan sonra sizinle paylaşacağımız iki web sitesinden bir tanesini kullanarak Instagram IGTV Videolarını İndirmek konusuyla ilgili araştırmalarınızı başarıyla sonuçlandırmış olacaksınız. https://www.igtvloader.com/ ve https://saveigtv.com/

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