Sistem kararlılığı neredeyse her zaman Android rakiplerine göre iOS cihazları için önemli bir güç olmuştur. Ancak geçen yıl on birinci büyük iOS yazılım sürümünün çok sayıda problem ve can sıkıcı hatalarla manşet olmasından sonra, Apple; iOS 12‘de özellikle bu alana odaklandı.

iOS 12 Beta Sorunu Çözüldü

iOS 12 iki aydan daha uzun bir süre önce duyuruldu ve bir ay içinde beta testlerini tamamlaması bekleniyor. “Modern” iPhone’lar ve iPad’ler için en son OS sürümü henüz yayımlanmaya hazır değil.

Neyse ki, Apple Geliştirici Programı‘nın amacı bu. iOS 12 beta 7 güncellemesinin herkese sunulmadan önce iptal edilmesiyle birlikte gözler şimdi hali hazırda test için yayımlanan daha sorunsuz bir iOS 12 beta 8 güncellemesine çevrildi.

Eğer her şey bu kez iyi geçerse, iOS 12 final sürüm hazırlıkları düşündüğünüz kadar erken bitmeyecek olsa da, altıncı genel beta sürümü kısa bir süre içinde yayımlanmalı. Apple’ın, yazılım güncellemesini geçen yıl iPhone ve iPad kullanan kitlelere dağıtmadan önce toplamda on farklı iOS 11 geliştirici beta sürümü ve dokuz genel beta yayımladığı unutulmamalı.

Son deneysel sürüm, iOS 11’in 19 Eylül’deki ilk geniş çaplı dağıtımından yaklaşık iki hafta önce gelmişti. Bu sonbahardaki yeni iPhone üçlüsü için benzeri bir durumu umabiliriz. Ne yazık ki grup FaceTime için biraz daha uzun bir süre beklememiz gerekecek.

