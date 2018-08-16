İnternet tarayıcısı Google Chrome’un geliştirdiği okuma listesi özelliği, yolculuk esnasında veya internetsiz bir ortamda bulunulacağı zaman, bu listeye eklenen web sayfalarını çevrimdışı olarak okumanızı sağlar. iOS cihazınızda internet tarayıcısı olarak Google Chrome’u kullanıyorsanız web sayfalarını okuma listesine nasıl ekleyeceğinizi bu yazımızda sizlere anlatacağız…

iOS’te Google Chrome’da Web Sayfasını Okuma Listesine Ekleme

iOS cihazınızda kullandığınız internet tarayıcısı Google Chrome’da web sayfalarını okuma listesine eklemek için ilk olarak telefonunuzda Google Chrome uygulamasını açın. Google Chrome uygulaması telefonunuzda yüklü değilse uygulamayı buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Google Chrome uygulamasını iOS cihazınızda açtıktan sonra okuma listesine ekleyeceğiniz web sayfasına gidin. Daha sonra Google Chrome’un ana ekranının sağ üst köşesindeki üç nokta butonuna tıklayın ve açılan pencerenin sol üst köşesindeki yukarı doğru ok işareti olan simgeye tıklayın.

Bu simgeye tıkladıktan sonra iOS tarafından size bu web sayfasını ne yapacağınızı soran bir pencere açılır. Bu pencerede Daha Sonra Oku seçeneğine tıklayın.

Web sayfasını Daha Sonra Oku listesine ekledikten sonra bu listede görüntülemek için Google Chrome’un ana ekranının sağ üst köşesinde bulunan üç noktaya tıklayın ve buradaki seçeneklerden Okuma Listesi‘ne tıklayın.

Okuma Listesi ekranında daha önceden buraya eklediğiniz bütün web sayfaları yer alacaktır. Bu sayfaları okuduktan sonra listeden silmek isterseniz bu ekranın sağ altındaki Düzenle butonuna tıklayın. Silmek istediğiniz web sayfalarını seçin ve Sil‘e tıklayın.

iOS’te Google Chrome’da Web Sayfasını Okuma Listesine Ekleme ve diğer tüm konular hakkında sorularınızı bize forum sayfamız üzerinden buraya tıklayarak iletebilirsiniz. Sağlıcakla kalın!