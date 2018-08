in

Apple iPhone’daki tüm verileri silip cihazı sıfırlamak için ne yapılabileceğini ele alıyoruz. Sahip olduğunuz iPhone’u satıyor ya da ikinci el bir iPhone satın alıyor olabilirsiniz. Bu durumda cihazdaki tüm bilgileri silip akıllı telefonu sıfırlamak isteyeceksinizdir. Özellikle elinizdeki cihazı satmadan önce mesaj, fotoğraf ve tüm kişisel dosyalarınızı silmeniz kişisel gizlilik ve güvenliğinizi sağlayabilmeniz açısından önemli. Apple iPhone’daki tüm verileri silip cihazı sıfırlamak için tercih edebileceğiniz farklı araç ve yöntemler mevcut.

iPhone’daki Tüm Verileri Silip Cihazı Sıfırlamak

iPhone’u Uzaktan Sıfırlamak

iPhone’daki Find My iPhone özelliği her ne kadar kaybolan ya da çalınan iPhone’un konumunu tespit edip gerektiğinde cihazdaki verileri uzaktan silmek için geliştirilmiş olsa da sahip olduğunuz iPhone’daki tüm bilgileri temizleyip cihazı sıfırlamak için de kullanılabilir. iCloud servisinde Apple ID ve parolanızla oturum açtıktan sonra iPhone’unuzu seçip cihazı sıfırlayabilirsiniz. Tabii akıllı telefonda Find My iPhone özelliğinin etkin durumda olması gerektiğini belirtelim.

SafeWiper For iOS

SafeWiper for iOS yazılımıyla iPhone’daki verilerinizi başkalarının geri getiremeyeceği şekilde silebilmeniz mümkün. Yazılımı bilgisayara yükleyip iPhone’u Lightning kablosuyla kişisel bilgisayarınıza bağlamanız ve yazılım arayüzündeki Erase Clean seçeneğini kullanmanız yeterli olacaktır.

iPhone’u Fabrika Ayarlarına Sıfırlamak

iPhone’u fabrika ayarlarına sıfırlayarak da cihazdaki tüm bilgilerin silinmesini sağlayabiliyorsunuz. Bu, şüphesiz öncekilere kıyasla daha pratik bir yöntem. Settings – General – Reset yolunu izleyip Erase All Content and Settings seçeneğini kullanın. Uyarı ekranında Erase iPhone seçeneğine dokunun. Sıfırlama işlemi tamamlandığında akıllı telefon kutusundan çıktığı haline bürünecektir.

