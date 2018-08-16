Yazı yavaş yavaş geride bırakırken yeni amiral gemilerinin duyurulduğu en yoğun çeyreğe giriş yapıyoruz. 2018’in akıllı telefonları çentikli ekranları, ortalama 6 inç panelleri ve uzun gövde yapılarıyla dikkat çekti. Peki Samsung Galaxy S10 ve iPhone XS Plus karşılaştırması yaklaşan telefonlar hakkında ne gibi ipuçları veriyor?

Galaxy S10 ve iPhone XS Plus Karşılaştırması

Apple, şimdiye kadarki en büyük iPhone ekranını sunarak 4,7 inç panellere uzun bir bekleyişin ardından son verdi. Samsung ise amiral gemisi Galaxy S ailesinin 10. yıldönümünü buna uygun bir cihazla kutlamaya hazırlanıyor.

2019’da cam gövdeler, kablosuz şarj, su geçirmezlik gibi tasarım temaları yeni amiral gemilerinde kullanılan ortak dil olacak. Bununla birlikte, Galaxy S serisinde tıpkı iPhone gibi ciddi bir dönüşüm bekliyorsanız hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Zira Galaxy S10‘un tıpkı S8 ve S9 gibi bir Infinity ekrana sahip olacağı şimdiden doğrulandı. Daha küçük S10’ların ise S9 ve S9+’dan 0,03 ve 0,08 inç daha büyük olacağı iddia ediliyor. Yani burada da bir değişiklik yok.

Tıpkı üç yeni 2018 iPhone gibi, üç Galaxy S10 sürümü olacak. Bunlardan bir tanesinin 6,44 inç bir ekrana sahip olduğu söyleniyor. Ne tesadüf ki, iPhone XS Plus‘ın da 6,46 inç bir OLED ekranla (çentiksiz hali) geleceği iddia edilmişti.

2018 iPhone’lardaki A12 işlemcisi, duyurulan ilk 7 nm yonga seti olmayacak (Huawei olabilir). Ancak büyük olasılıkla perakende telefonlara ulaşan ilk çipset özelliğini taşıyacak. Galaxy S10’nun erken çıkması bu planı bozacak tek şey gibi görünüyor.

İşte Galaxy S10 ve iPhone XS Plus karşılaştırma tablosu:

Samsung Galaxy S10/S10+ Apple iPhone XS Plus (2018) Ekran 6,1 inç / 6,4 inç OLED 6,4 inç OLED Çipset Yeni nesil 7 nm Snapdragon 855 veya Exynos 9820 7 nm A12 Kamera 12 MP / 16MP / 13MP ana / geniş / telefoto lens

Çift ön kamera 12 MP / 12 MP telefoto

Face ID kamera Bellek 6 / 8 GB RAM, 128 / 256 / 512 GB depolama 4 GB RAM, 128 / 512 GB depolama

İki telefonun fiyat bilgileri ise şöyle:

5,8 inç iPhone fiyatı : 800 – 900 dolar.

: 800 – 900 dolar. 6,5 inç iPhone fiyatı : 900 – 1,000 dolar.

: 900 – 1,000 dolar. 6,1 inç iPhone fiyatı : 600 – 700 dolar.

: 600 – 700 dolar. Samsung Galaxy S10 fiyatı : 800 dolar

: 800 dolar Samsung Galaxy S10+ fiyatı: 950 dolar.

Peki sizin favori telefonunuz hangisi?

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