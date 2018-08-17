Huawei’in yaklaşan Mate 20 Lite modeli, akıllı telefonun tüm özelliklerini ve tasarımını temel alan birçok sızıntının konusu oldu. Bu yine de yeni orta sınıf cihazın birkaç ayrıntısının onaylandığı yeni bir Geekbench testinde görünmesini durdurmadı.

Huawei Mate 20 Lite Çipseti ve RAM’i Doğrulandı

Huawei Mate 20 Lite çipseti Kirin 710 olacak. Bununla ilgili daha önce de sızıntılar yapılmıştı. Bugünkü test sonucu sayesinde, çipin varlığı nihayet doğrulandı ve 1598 gibi önemli bir puan aldı. Ancak çok çekirdekli testte yalnızca 4665 puan elde edebildi.

Bu sonuç ile Qualcomm’ın 600 serisi işlemcileriyle eşleşiyor ancak Qualcomm’ın Snapdragon 710’u ile aynı performans seviyelerine ulaşması için yeterli değil. İşlemciye ek olarak, sertifikada 6 GB RAM bilgisi de ortaya çıktı. Ancak benzer şekilde 4 GB RAM’li bir seçeneğin daha olacağı bilgiler arasında. Bununla birlikte, 64 GB depolama alanı hala yerli yerinde. Ayrıca, MUI 9.0 arayüzüne sahip Android 9 Pie işletim sistemini çalıştırdığını da belirtelim.

Tasarım açısından, Mate 20 Lite’ın arka yüzünde bir çift kamera düzeneği yer alıyor. Bir de arkaya bakan bir parmak izi tarayıcısı var. Bu alan bir şeritle çevrilmiş ve bu da bizlere geçen yılın Mate 10 Porsche Design telefonunu hatırlatıyor. Huawei Mate 20 Lite ekranı çentikli ve 19:9 en boy oranına sahip.

Huawei Mate 20 Lite Türkiye çıkış tarihi henüz belli değil. Ancak Mate 20 ve Mate 20 Pro ekim ayında tanıtılacak. Bu nedenle Mate 20 Lite aynı gösteride yer alabilir.

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