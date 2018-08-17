PlayerUnknown’s Battlegrounds’ın (PUBG) mobil sürümü son derece iyi bir performans sergiliyor. PC’de çok büyük bir kitleye sahip olduğu düşünüldüğünde bu hiç de şaşırtıcı değil.

PUBG Mobil İndirme Sayısı 100 Milyonu Geçti

Tencent, PUBG mobilin geçtiğimiz günlerde Android ve iOS platformlarında yayımlanmasından bu yana 4 ay içinde 100 milyon indirmeye ulaştığını duyurdu.

Bu kendi başına oldukça çılgın bir sayı olmasına rağmen, Çin, Japonya ve Kore’deki indirme sayısını içermiyor. İstatistiklere göre yapım ilk haftasında 100’den fazla ülkede en çok indirilen mobil oyun oldu.

Etkileyici rakamlar burada son bulmuyor. Çünkü Tencent, PUBG Mobile’ın dört aydan daha kısa bir sürede 14 milyon günlük aktif kullanıcıyı geçtiğini söylüyor. Buna hala Çin, Japonya ve Kore’deki oyuncular dahil değil!

Bir diğer ilginç haberse şu; Tencent Games, PUBG mobil için oyunculara meşhur film serisi “Mission: Impossible Fallout”a dayanan yeni içerikler sunmak üzere Paramount Pictures ile ortaklık kurdu. Filmin ikonik tema müziği, yeni kıyafetler, yepyeni zorluklar ve daha fazlası buna dahil olacak.

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