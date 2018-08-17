Anlık fotoğraf ve video paylaşma uygulaması Snapchat‘e yeni gelen sihirli silgi aracı özelliği ile fotoğraflarda istemediğiniz bir nesneyi kaldırabilirsiniz. Bunu sadece Snapchat’te anı olarak paylaşacağınız fotoğraflar için değil telefonunuzun galerisindeki fotoğraflarda bulunan nesneler için de yapabilir, fotoğrafı daha sonra galeriye kaydedebilirsiniz.

Snapchat’te Fotoğraflardan İstenmeyen Nesneleri Kaldırma

Snapchat’te fotoğraflardan istenmeyen nesneleri kaldırmak için sihirli silgi aracını kullanmanız gerekir. Snapchat uygulamasına girin ve ekrandaki orta tuşa tıklayarak fotoğraf çekin. Çektiğiniz fotoğrafta istenmeyen bir nesne var ise ve bu nesneyi ortadan kaldırmak istiyorsanız ekranın sağ üst tarafında yukarıdan aşağıya doğru sıralı bir halde bulunan simgelerden makas simgesine tıklayın. Makas simgesine tıkladığınızda, üç tane farklı simge açılacaktır. Bu simgelerden S simgesine dokunun.

Yıldız simgesine dokunduktan sonra az önce çektiğiniz fotoğrafta istemediğiniz bir nesne varsa bu nesnenin üzerini dikkatli bir şekilde yavaşça çizin. Nesnenin tamamının üzerini çizdikten sonra parmağınızı kaldırın.

İstemediğiniz nesne fotoğraftan kaybolacak ve fotoğraftan bir nesnenin kaldırıldığı belli olmayacaktır.

Snapchat’te fotoğraflarda istenmeyen nesneleri kaldırmak için ihtiyaç duyulan silgiyi kullanabilmeniz için Snapchat uygulamasının son sürüme güncel olması gerekmektedir. Uygulamayı son sürüme güncelledikten sonra bu özelliği kullanabilirsiniz.

Uygulamanın güncel olup olmadığını Google Play Store ve App Store‘dan kontrol edebilir, uygulamayı güncelleyebilirsiniz.

Snapchat’te Fotoğraflardan İstenmeyen Nesneleri Kaldırma ve diğer tüm konular hakkında sorularınızı bize forumumuz üzerinden iletebilirsiniz. Forumumuza buraya tıklayarak gidebilirsiniz. Sağlıcakla kalın!