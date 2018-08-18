Donan – yanıt vermeyen Samsung Galaxy Note 9’u yeniden başlamaya zorlamak için ne yapılması gerektiğini ele alacağız. Güney Kore merkezli teknoloji firması Samsung’un Galaxy Note serisi akıllı telefonları oldukça beğeniliyor. Yıllardır milyonlarca kullanıcının tercihi olan bu seri Galaxy Note 7 modeliyle birlikte çok ciddi sıkıntılar yaşamıştı. Bu cihazın piyasadan toplatılmasının ardından geçen yıl kullanıma sunulan Galaxy Note 8 firmanın imajını yeniden toparlamasını sağladı. Galaxy Note 8 çok başarılı bir üründü.

Bu ay içerisinde Galaxy Note 9 modeli resmen duyuruldu ve mağazalarda satışa sunuldu. Galaxy Note 9 her ne kadar başarılı bir cihaz olsa da diğer Android’li akıllı telefonlar gibi zaman zaman donma – yanıt vermeme sorunu yaşayabiliyor. Donan – yanıt vermeyen Galaxy Note 9’u yeniden başlamaya zorlamak ise oldukça kolay.

Donan – Yanıt Vermeyen Samsung Galaxy Note 9’u Yeniden Başlamaya Zorlamak

Akıllı telefonun güç ve ses azaltma tuşlarına aynı anda basın ve ekran kapanıncaya kadar basılı tutun.

ve tuşlarına aynı anda basın ve ekran kapanıncaya kadar basılı tutun. Cihazın ekranı kapalı kalmaya devam ediyor ve cihazın kapalı olup olmadığını anlayamıyorsanız titreşimi hissedene kadar güç ve ses azaltma tuşlarına basılı tutun.

Akıllı telefonu yeniden başlatmak için güç tuşuna ekran açılıncaya kadar basılı tutun. Galaxy Note 9 akıllı telefonun açılmaya başladığını gösteren titreşimi de hissedeceksiniz.

Gördüğünüz gibi Samsung’un yeni amiral gemisi cihazı Galaxy Note 9’da Force Restart işlemi kolayca gerçekleştirilebiliyor.

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