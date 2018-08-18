Birkaç gün önce, Google’ın Android ve iOS cihazlarında Konum Geçmişi devre dışı bırakıldığında bile kullanıcıların konum verilerini izlemeye devam ettiği ortaya çıkmıştı. Bu olayın ardından Google Konum Geçmişi ile ilgili Yardım sayfasında küçük ancak önemli bir değişiklik yaptı.

Google Artık Sizi İzlediğini Gizlemeye Çalışmıyor

Değişiklik yapılan satırda önceleri, “Konum Geçmişi kapalıyken gittiğiniz yerler artık saklanmaz” yazılıyken, şimdi “Bu ayar, cihazınızdaki diğer konum hizmetlerini etkilemez” ve “diğer hizmetlerdeki etkinliğinizin parçası olarak bazı konum verileri kaydedilmeye devam edebilir, Haritalar ve Arama gibi” ifadeleri yer alıyor.

Associated Press isimli haber sitesine göre Google bu değişiklikleri dün gün ortasında yapmış. Google, sayfasındaki ifadeyi güncellediğini doğruladı. Şirket “Konum Geçmişi hakkındaki açıklayıcı dili, platformlar ve yardım merkezlerimiz arasında daha tutarlı ve anlaşılır hale getirmek için güncelledik.” gibi dolambaçlı bir savunma yaptı.

Bilindiği gibi kullanıcılar hem “Konum Geçmişi” hem de “Web ve Uygulama Etkinliği”ni devre dışı bırakarak Google’ın kendilerini tamamen izlemesini durdurabiliyor. Telefonunuzda saklanan konum geçmişi bilgilerini silmek içinse “Etkinliğim” sayfasında bulunan her bir girişi silmeniz gerek. Ancak şimdi bunun bile işe yarayıp yaramadığı ayrı bir şüphe konusu.

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