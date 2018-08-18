Huawei P20 Pro hem üçlü kamera düzeneği hem de akıllı telefon pazarında yeni bir akım başlatan geçişli renk seçeneğiyle tüm dünyada dikkatleri üzerine toplamıştı. Huawei P20 Pro renk ailesi şimdi daha da genişliyor.

Huawei P20 Pro Renkleri Arasına İki Seçenek Eklendi

“Geleneksel” siyah ve mavi renk seçeneklerinin yanı sıra, Huawei P20 Pro birbirinden farklı tonları birleştiren ve gerçekten benzersiz olan Alacakaranlık ile Pembe Altın ile geliyordu. Mavi ve mor tonlarının bir arada sunulduğu ilk renk özellikle farkı markalar tarafından sıkça taklit edilmeye çalışılıyor.

İster inanın ister inanmayın ama Huawei, bu ayın sonlarında düzenlenecek Berlin IFA etkinliğinde P20 Pro’nun daha da ilginç iki yeni renk seçeneğini piyasaya çıkaracak. Bu renklerden ilkinde siyah, turkuaz, mor ve mavi tonları adeta bir gökküşağı gibi bir arada bulunacak. Özellikle telefonlarıyla dikkat çekmek isteyenlerin ilgisini çekecek bir renge benziyor.

Kabuklar ve inciler de dahil olmak üzere çeşitli deniz unsurlarından esinlenilen ikinci renk seçeneği içinse şu açıklama yapılmış; “sarı ve pembenin ince ipuçlarıyla bulunduğu baskın bir beyaz”. Bu da daha orijinal bir beyaz isteyenleri alakadar edebilir. Yeni renklerle gelecek Huawei P20 Pro çıkış tarihi için 31 Ağustos gösterilmiş. P20 Pro özellikleri arasında 7 nm Kirin 980 çipseti gibi oldukça güçlü bileşenler var.

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