Instagram’da bir kişi, yer, konum veya etiket aratacağınız zaman arama sayfasında size önerilen kişiler listeleniyor. Bu durumdan eğer rahatsız oluyorsanız size önerilen kişileri arama ekranından yok edebilirsiniz. Instagram’da önerilenleri gizlemek için yazımızı okumaya devam edin…

Instagram’da Önerilenleri Gizleme

Instagram’da arama sayfasında önerilenleri gizleme işlemi oldukça basittir. Bunu yapabilmek için ilk olarak Instagram uygulamasına girin. Uygulamanın ana ekranının alt tarafında bulunan simgelerden arama butonuna tıklayın. Burada kişi, etiket ve yer aratabilirsiniz.

Instagram’da sık sık profilini ziyaret ettiğiniz kişiler Önerilenler başlığı altında gözükür. Bu başlığın altındaki kişileri tek tek bu listeden kaldırmak için kişinin kullanıcı adının üzerine basılı tutun. Açılan pencereden Gizle butonuna tıklayın. Böylece Instagram’da önerilenler başlığı altındaki kullanıcıları gizleyebilirsiniz.

Arama sayfasını tamamen temizlemek istiyorsanız Instagram’da arattığınız etiketler, yer ve kişileri de arama sayfasından kaldırabilirsiniz. Arama sayfasında arama geçmişini temizlemek için Instagram’da profilinize girin ve Ayarlar‘a gidin. Ayarlar ekranında listelenen başlıklardan Arama Geçmişi‘ne tıklayın ve Arama Geçmişini Temizle butonunun üzerine dokunun. Instagram, size, arama geçmişini temizleme konusunda son kararınızı soracaktır. Açılan pencereye “Evet, Eminim” yanıtını verin.

Instagram’da önerilen kişiler, profillerini ziyaretinize bağlı olarak karşınıza çıkacaktır. Önerilenler listesinden kişiyi gizleyerek arama ekranınızın temiz olmasını sağlayabilirsiniz.

Instagram’da Önerilenleri Gizleme ve diğer tüm konular hakkında sorularınızı bize forum sayfamız üzerinden iletebilirsiniz. Forum sayfamıza buraya tıklayarak gidebilirsiniz. Sağlıcakla kalın!