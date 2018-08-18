MediaTek Helio P60 yonga seti ile bu zamana kadar AI yeteneklerine ve bigLITTLE mimarisine sahip fiyat/performans telefonları piyasaya sunulmuştu. Bu durum şimdi daha da ileriye taşınmak üzere.

MediaTek Helio P80 ve P90 Çipsetleri Üzerinde Çalışıyor

P60 çipseti 2 GHz’e kadar hızlanabilen dört Cortex-A73 çekirdeği ve yine 2 GHz hızında çalışan dört Cortex-A53 çekirdeği sunuyordu. 800 MHz Mali-G72 MP3 ise grafik birimini görevini yürütüyor. MediaTek bu çip ile başarılı bir performans elde etti. Yonga setini Oppo, Vivo ve Xiaomi gibi markalara sattı. Tıpkı Oppo F9‘un Helio P60 ile gelmesi gibi.

Şimdi çip tasarımcısının P60’ın yerini alacak iki model üzerinde çalıştığı söyleniyor. Tipster Roland Quandt’dan gelen bir paylaşıma göre MediaTek, Helio P80 ve Helio P90 yonga setlerini piyasaya çıkaracak. Quandt’a göre ortada bir P70 olmayacak. Yeni çipsetlerin ilk müşterilerinden birinin Oppo olacağı da ekleniyor.

MediaTek’in orta sınıf cihazlar için sunacağı yongalarda Helio “P” isimlendirmesini kullandığı görülüyor. Şirketin amiral gemisi telefonlar için tasarladığı çipsetlere ise Helio “X” adını veriyor. Son olarak 10 nm Helio X30, içerisinde Decacore işlemcisi ile geçen yıl piyasaya sunuldu. Üst sınıf Helio X30’un henüz devamı gelecek mi belli değil.

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