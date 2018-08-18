Samsung Galaxy Note 9’da ekran görüntüsü almak için hangi yöntemlerin kullanılabileceğine değineceğiz. Android işletim sistemli akıllı telefonlardaki ekran görüntüsü alma özelliğinin ne kadar faydalı olduğu konusunda sanıyoruz herkes bizimle aynı fikirde olacaktır. Zaman zaman çeşitli internet sitelerinde veya sosyal ağlarda gördüğümüz içerikleri bir kenara kaydetmek / arkadaşlarımızla paylaşmak için ekran görüntüsü alıyoruz. Bu özellik bizler gibi içerik hazırlayan teknoloji editörlerinin işlerini de hayli kolaylaştırmakta. Yeni bir akıllı telefon satın alan kullanıcıların yaptıkları ilk şeylerden birisi doğal olarak cihazda ekran görüntüsünün nasıl alınabildiğini öğrenmek oluyor.

Dilerseniz şimdi Samsung’un güncel amiral gemisi akıllı telefon modeli Galaxy Note 9’da nasıl ekran görüntüsü alabileceğinize bakalım.

Samsung Galaxy Note 9’da Ekran Görüntüsü Almak

Donanımsal Tuşları Kullanarak

Görüntüsünü elde etmek istediğiniz ekran / sayfa / içeriği açın.

Akıllı telefonun güç ve ses azaltma butonlarına aynı anda basın ve 1 – 2 saniye kadar basılı tutun. Ekran görüntüsü yakalama efektini görecek ve sesi duyacaksınız. Ekran görüntüsü alınmış oluyor, tuşları bırakabilirsiniz.

ve butonlarına aynı anda basın ve 1 – 2 saniye kadar basılı tutun. Ekran görüntüsü yakalama efektini görecek ve sesi duyacaksınız. Ekran görüntüsü alınmış oluyor, tuşları bırakabilirsiniz. Yakaladığınız görüntüye bakmak için bildirim çubuğunu aşağı çekebilir ve ekran görüntüsü alma bildirimine dokunabilirsiniz.

Palm Swipe Jest Özelliğini Kullanarak

Akıllı telefondaki Palm Swipe adlı jest özelliğini etkinleştirerek ekran görüntüsü alma işlemini büyük ölçüde kolaylaştırabilirsiniz.

Galaxy Note 9 akıllı telefonda Settings – Advanced menüsüne erişin.

menüsüne erişin. Buradaki Palm swipe to capture seçeneğinin anahtarını etkinleştirin.

seçeneğinin anahtarını etkinleştirin. Özelliği etkinleştirdikten sonra herhangi bir arayüzde ekran görüntüsü almak için avuç içinizi ekranın sol kısmından sağa doğru yavaşça hareket ettirin. Ekran görüntüsü yakalama efektini görecek ve sesi duyacaksınız.

S Pen’i Kullanarak

Galaxy Note 9 akıllı telefondaki S-Pen’i kullanarak da kolayca ekran görüntüsü alınabiliyor.

Görüntüsünü elde etmek istediğiniz ekran / sayfa / içeriği açın.

S-Pen’i çıkarın, Air Command açılacaktır. Bu menüdeki Screen Write seçeneğine dokunun.

açılacaktır. Bu menüdeki seçeneğine dokunun. Ekran görüntüsü yakalama efektini görecek ve sesi duyacaksınız. Ekran görüntüsü doğrudan düzenleme arayüzünde açılacaktır, burada S-Pen’i kullanarak dilediğiniz düzenlemeleri yapabilir ve Save butonuyla yaptığınız değişiklikleri kaydedebilirsiniz.

Gördüğünüz gibi Galaxy Note 9 akıllı telefonda farklı yöntemlerle ekran görüntüsü alınabilmekte.

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