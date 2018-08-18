Sony, IMMP586 kamerasını duyurduğundan beri yeni 48 MP Quad Bayer sensörün Xperia XZ3 üzerinde kullanacağı söylentileri dolaşıyordu. İddialarda telefon tek bir büyük kameraya sahip olacaktı. Şimdiyse bunu doğrulayabilecek bir sızıntı yaşandı.

Sony Xperia XZ3 Fiyatı ve Kamerası

PU deri kılıflarla hazırlanmış işlenmiş görüntülerde Xperia XZ3 arkada yalnızca iki delikle gösteriliyor. Bunlardan birinin kamera lensi ve diğerinin ise parmak izi okuyucusuna ayrıldığı tahminler arasında.

Ancak işler burada son bulmuyor. Zira Xperia XZ3’ün çift kamera düzeneğine sahip olacağını söyleyen bazı sızıntılara da rastlamıştık. Hatta telefonun önceki XZ2 Premium ile birebir aynı kamera sistemini kullanacağı söylenmişti (19 MP + 12 MP).

Her şeye rağmen Sony Xperia XZ3’ün 48 MP bir kamerayla geldiğini görmek isterdik. Bu sayede hem Huawei P20 Pro hem de Nokia 808 PureView akıllı telefonlarını çözünürlük anlamında geride bırakacaktı. Günümüzde birçok çift kamera düzeneği yalnızca pazarlama amaçlı kullanılıyor.

Sony ise marketteki ana akımların dışında hareket etmeye çalışan bir firma. Şimdiye kadar bunun çok az faydasını görebildi. O nedenle şirketin sonunda pes ettiğini görebilir ve çift kameralara yöneldiğini seyredebiliriz. Unutmadan belirtelim; üç farklı XZ3 olacak. Bunlardan XZ3 Premium, 48 MP kameranın gerçek sahibi olabilir.

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